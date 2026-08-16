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Armando Info: Una estructura prefabricada de favores

Un decreto en La Guaira dio origen a una red de técnicos liderada por Farruco Sesto, ahora descrita como una estructura prefabricada de favores

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El resumen

Poco después, la misma publicación reveló que la red de técnicos y arquitectos, liderada por Farruco Sesto, diseñó el aparato técnico de la OPPPE, consolidando una estructura de favores. Armando.info y LaPatilla.com describieron esa estructura como una “prefabricada de favores”, mientras La Gran Aldea señaló que el único concurso oficial gestionado por la oficina de Farruco Sesto correspondió a un edificio que, según los informes, nunca se materializó.

La cobertura sitúa ahora el proyecto en un estado de escrutinio público y posibles investigaciones.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué es la OPP de La Guaira?

Según El Nacional, la OPP de La Guaira surgió a partir de un decreto que estableció una oficina de planificación de proyectos públicos, cuya arquitectura institucional mostró señales de derrumbe.

¿Quién es Farruco Sesto y cuál fue su papel?

La cobertura indica que Farruco Sesto encabezó la oficina que organizó la única licitación oficial y diseñó el aparato técnico de la OPPPE, según El Nacional y La Gran Aldea.

¿Cómo describen los medios la estructura resultante?

Armando.info y LaPatilla.com la califican de “estructura prefabricada de favores”, mientras La Gran Aldea señala que la licitación correspondió a un edificio que nunca existió.

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