Armando Info: Una estructura prefabricada de favores

Poco después, la misma publicación reveló que la red de técnicos y arquitectos, liderada por Farruco Sesto, diseñó el aparato técnico de la OPPPE, consolidando una estructura de favores. Armando.info y LaPatilla.com describieron esa estructura como una “prefabricada de favores”, mientras La Gran Aldea señaló que el único concurso oficial gestionado por la oficina de Farruco Sesto correspondió a un edificio que, según los informes, nunca se materializó.

La cobertura sitúa ahora el proyecto en un estado de escrutinio público y posibles investigaciones.