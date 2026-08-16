El duro relato de Benjamín Vicuña sobre la distancia de sus hijos menores que hizo emocionar a Lizy Tagliani y Pablo Giralt

La confesión surgió en medio de un creciente interés público por la vida familiar del conocido actor. Telefe amplió la entrevista, citando a Vicuña: “La distancia no me puede robar el vínculo”. pronto.com.ar señaló que, además, el actor recordó heridas todavía abiertas con su propio padre, afirmando “Tendré que resolver”. En Moskita Muerta, Vicuña describió la situación de los hijos que tiene con China Suárez como “no es justo, pero…”.

La Nación destacó que el relato emocionó a la conductora Lizy Tagliani y al periodista Pablo Giralt. Estos comentarios revelan tensiones familiares y la percepción de Vicuña sobre su rol paternal. Los medios coincidieron en presentar la misma versión sin contradicciones aparentes.

Los periódicos continúan siguiendo la historia, con la expectativa de que el actor aborde públicamente la resolución de los conflictos familiares.