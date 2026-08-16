El duro relato de Benjamín Vicuña sobre la distancia de sus hijos menores que hizo emocionar a Lizy Tagliani y Pablo Giralt
Benjamín Vicuña rompe el silencio sobre la distancia con sus hijos menores, generando emoción en Lizy Tagliani y Pablo Giralt.
El resumen
La confesión surgió en medio de un creciente interés público por la vida familiar del conocido actor. Telefe amplió la entrevista, citando a Vicuña: “La distancia no me puede robar el vínculo”. pronto.com.ar señaló que, además, el actor recordó heridas todavía abiertas con su propio padre, afirmando “Tendré que resolver”. En Moskita Muerta, Vicuña describió la situación de los hijos que tiene con China Suárez como “no es justo, pero…”.
La Nación destacó que el relato emocionó a la conductora Lizy Tagliani y al periodista Pablo Giralt. Estos comentarios revelan tensiones familiares y la percepción de Vicuña sobre su rol paternal. Los medios coincidieron en presentar la misma versión sin contradicciones aparentes.
Los periódicos continúan siguiendo la historia, con la expectativa de que el actor aborde públicamente la resolución de los conflictos familiares.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la distancia con sus hijos?
Aseguró que la distancia no le puede robar el vínculo.
¿Qué reacción provocó su relato en los medios?
Según La Nación, emocionó a la conductora Lizy Tagliani y al periodista Pablo Giralt.
¿Mencionó Vicuña otras cuestiones familiares en sus declaraciones?
Sí, recordó heridas no cerradas con su padre y comentó que tendrá que resolverlas, y habló de la situación con los hijos que tiene con China Suárez, describiéndola como “no es justo, pero…”.
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