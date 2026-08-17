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Electricistas y expertos en climatización coinciden: «Es el error más común que vemos todos los veranos»

Expertos en climatización y tecnología señalan los errores más comunes del verano en relación al consumo eléctrico.

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El resumen

Durante la temporada estival, la atención sobre el consumo energético doméstico se intensifica, situando en el centro del debate el uso de ventiladores frente a los sistemas de aire acondicionado. Diversos especialistas, entre ellos el experto en tecnología Toni Reboredo y el ingeniero industrial Jaime Pla, han analizado el impacto económico de mantener estos aparatos encendidos durante las horas de sueño.

En este contexto, medios como El Confidencial, 20Minutos, OkDiario, Vozpopuli y Diario AS han difundido comparativas sobre el coste mensual derivado de su utilización nocturna. Según los datos aportados por los especialistas en climatización, el funcionamiento continuado de un ventilador supone un gasto sensiblemente inferior en comparación con el empleo de equipos de aire acondicionado.

Actualmente, la cobertura informativa destaca el uso de este tipo de artefactos como una alternativa económica para reducir la factura de la luz durante los meses más calurosos. Las publicaciones continúan incidiendo en las valoraciones de electricistas y profesionales del sector sobre las prácticas más habituales en los hogares.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el coste estimado de usar un ventilador según la cobertura?

La cobertura señala que un ventilador cuesta alrededor de 2,16 euros al mes si se utiliza ocho horas al día.

¿Qué diferencia de coste existe con el aire acondicionado?

Los datos publicados sitúan el coste del aire acondicionado en unos 54 euros frente a los aproximadamente 60 vatios y 2,16 euros mensuales del ventilador.

¿Quiénes aportan valoraciones sobre este consumo?

Las informaciones recogen las declaraciones de figuras como el experto en tecnología Toni Reboredo y el ingeniero industrial Jaime Pla.

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Climatización Ahorro energético Verano Consumo eléctrico Vozpopuli El Confidencial

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