Electricistas y expertos en climatización coinciden: «Es el error más común que vemos todos los veranos»

Durante la temporada estival, la atención sobre el consumo energético doméstico se intensifica, situando en el centro del debate el uso de ventiladores frente a los sistemas de aire acondicionado. Diversos especialistas, entre ellos el experto en tecnología Toni Reboredo y el ingeniero industrial Jaime Pla, han analizado el impacto económico de mantener estos aparatos encendidos durante las horas de sueño.

En este contexto, medios como El Confidencial, 20Minutos, OkDiario, Vozpopuli y Diario AS han difundido comparativas sobre el coste mensual derivado de su utilización nocturna. Según los datos aportados por los especialistas en climatización, el funcionamiento continuado de un ventilador supone un gasto sensiblemente inferior en comparación con el empleo de equipos de aire acondicionado.

Actualmente, la cobertura informativa destaca el uso de este tipo de artefactos como una alternativa económica para reducir la factura de la luz durante los meses más calurosos. Las publicaciones continúan incidiendo en las valoraciones de electricistas y profesionales del sector sobre las prácticas más habituales en los hogares.