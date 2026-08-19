Terremotos profundizaron la crisis del servicio de agua

Tras ciento cincuenta días sin servicio continuo de agua por tubería en Cumaná, la situación se ha visto agravada por terremotos que profundizaron el colapso del suministro. A esta problemática se suman la paralización de las obras del túnel Turimiquire y un persistente colapso eléctrico que afecta tanto a Sucre como a Margarita.

Organizaciones como Fedecámaras Sucre exigen soluciones urgentes ante la indignación de los vecinos frente a las promesas incumplidas. Diversos medios, entre ellos Diario La Nación, Diario Primicia, LaPatilla.com, Crónica Uno y El Nacional, documentan la falta de respuestas institucionales y el deterioro de los servicios básicos en la región.

Las poblaciones de Sucre y Margarita permanecen a la espera de respuestas y de la reactivación de las obras pendientes, mientras las autoridades no han detallado plazos ni acciones concretas para solventar la emergencia del agua y la electricidad.