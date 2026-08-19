Wisin anuncia la creación de la Universidad Del Perreo
El reguetonero Wisin anunció la creación de la Universidad Del Perreo para preservar la historia del género urbano.
El resumen
El artista Wisin encabeza este proyecto educativo y artístico que busca profesionalizar el reguetón y llevarlo a las aulas bajo el nombre de Universidad Del Perreo, un anuncio que ha generado gran impacto en plataformas digitales y medios de comunicación internacionales. La iniciativa incluye propuestas como clases de "Epistemología del Flow", introducción al dembow y planes enfocados en la preservación histórica del género, generando discusión sobre si se trata de una institución incipiente o de una estrategia de marketing.
Diversos medios y plataformas, entre ellos El Heraldo de México, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Nuevo Día, Milenio, UnoTV y Chilevisión, han dado amplia cobertura al lanzamiento y al furor causado entre los seguidores del artista. Los reportes detallan que el anuncio ha provocado interrogantes entre los usuarios sobre los métodos de inscripción, los costos asociados y la ubicación exacta de las instalaciones, temas que generan gran expectativa entre los amantes del baile.
La cobertura actual se centra en las reacciones del público y en los detalles preliminares dados a conocer sobre este proyecto, mientras la audiencia continúa buscando información adicional sobre su funcionamiento.
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Respuestas rápidas
¿Qué anunció Wisin?
Wisin anunció la creación de la Universidad Del Perreo para preservar la historia del reguetón y profesionalizar el género urbano.
¿Qué materias o contenidos se mencionan?
Los reportes señalan clases de "Epistemología del Flow" e introducción al dembow.
¿Qué dudas existen sobre el proyecto?
Los seguidores han consultado sobre cómo inscribirse, la ubicación de la institución y los costos involucrados.
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