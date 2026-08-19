Wisin anuncia la creación de la Universidad Del Perreo

El artista Wisin encabeza este proyecto educativo y artístico que busca profesionalizar el reguetón y llevarlo a las aulas bajo el nombre de Universidad Del Perreo, un anuncio que ha generado gran impacto en plataformas digitales y medios de comunicación internacionales. La iniciativa incluye propuestas como clases de "Epistemología del Flow", introducción al dembow y planes enfocados en la preservación histórica del género, generando discusión sobre si se trata de una institución incipiente o de una estrategia de marketing.

Diversos medios y plataformas, entre ellos El Heraldo de México, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Nuevo Día, Milenio, UnoTV y Chilevisión, han dado amplia cobertura al lanzamiento y al furor causado entre los seguidores del artista. Los reportes detallan que el anuncio ha provocado interrogantes entre los usuarios sobre los métodos de inscripción, los costos asociados y la ubicación exacta de las instalaciones, temas que generan gran expectativa entre los amantes del baile.

La cobertura actual se centra en las reacciones del público y en los detalles preliminares dados a conocer sobre este proyecto, mientras la audiencia continúa buscando información adicional sobre su funcionamiento.