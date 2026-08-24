Las Leonas vs. Bélgica, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
Las Leonas se enfrentan a Bélgica en el Mundial de hockey 2026, con la cabeza del grupo y la semifinal en juego
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El resumen
El primer informe sobre el enfrentamiento entre Las Leonas y Bélgica llegó de FM Del Sol Pehuajo, que relató la emoción de Cristina Cosentino tras romper la defensa belga en el Mundial y citó su frase “Somos locales donde sea”. El encuentro representaba uno de los últimos pasos para asegurar un lugar en las semifinales, con la selección argentina buscando consolidar su posición de líder del grupo y fortalecer su aspiración al título y demostrar su capacidad competitiva. ESPN Deportes analizó por qué el partido era crucial, señalando que una victoria o un empate mantendría a Argentina en la lucha por el podio. 617 News colocó al hockey argentino entre los mejores cuatro del mundo, reforzando la expectativa de un desempeño destacado.
La Nación informó del resultado del choque y publicó la tabla de posiciones tras el empate con Bélgica, mientras Olé describió la defensa de Las Leonas frente a los córners cortos belgas. Argentina Amateur Deporte confirmó que la albiceleste quedó primera en su grupo y que su próximo rival será Australia, definiendo el camino hacia la segunda fase. En la práctica, ambas fuentes coinciden en que Las Leonas conservan la posición de cabeza del grupo y siguen en la senda para disputar la semifinal, manteniendo alta la presión sobre Bélgica y los demás contendientes.
Con el marcador final aún pendiente de una actualización oficial, la expectativa se concentra en la transmisión en directo. ESPN Argentina ofrece la cobertura en vivo, mientras que la página del torneo permite seguir el marcador y estadísticas en tiempo real. Los aficionados pueden anticipar el próximo reto contra Australia y la posible clasificación a la semifinal, consolidando a Las Leonas como una de las favoritas del Mundial 2026.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo y a qué hora se juega el partido Las Leonas vs. Bélgica?
La Nación indica que el encuentro se disputa el 23 de agosto a la hora establecida por la organización del Mundial.
¿En qué canal y cómo ver el partido en línea?
ESPN Argentina transmite el partido en vivo y ofrece la opción de seguirlo en línea a través de la plataforma oficial del torneo.
¿Qué implica el resultado del partido para la clasificación de Las Leonas?
El empate registra a Argentina como primera del grupo, permitiendo su avance hacia la semifinal y el próximo enfrentamiento contra Australia.
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