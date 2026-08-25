Target se disculpa por disfraz de payaso para niños de Halloween tras la polémica
Target retira y se disculpa por disfraz infantil de payaso de Halloween tras acusaciones de racismo y blackface.
Cobertura (5)
- Target pide disculpas por un disfraz infantil de payaso tras la polémica generada MarketScreener España · hace 6 h
- Target retira de la venta un disfraz infantil de Halloween después de que consumidores cuestionaran su diseño y lo consideraran ofensivo para la comunidad negra El Imparcial · hace 6 h
- Target retira del mercado disfraz infantil de payaso de Halloween señalado por racismo: “nos equivocamos” El Sol de México · hace 6 h
- Target retira disfraz infantil de Halloween por evocar imágenes de blackface sdpnoticias · hace 6 h
- Target se disculpa por disfraz de payaso para niños de Halloween tras la polémica CNN en Español · hace 6 h
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El resumen
El Imparcial señaló que los consumidores cuestionaron el diseño por considerarlo ofensivo para la comunidad negra, mientras sdpnoticias destacó que la prenda evocaba imágenes de blackface. Según CNN en Español, la empresa retiró el producto del mercado y afirmó ‘nos equivocamos’.
MarketScreener España y El Sol de México reportaron simultáneamente la retirada y la disculpa, reforzando la percepción de que la polémica alcanzó a varios mercados de habla hispana. La cobertura no indica si Target implementará cambios estructurales en sus procesos de revisión de productos, lo que deja abierta la cuestión de futuras medidas preventivas.
Mientras la empresa reconoce el error, no se han divulgado detalles de una investigación interna ni plazos para nuevas políticas de inclusión, generando incertidumbre entre consumidores y defensores de la diversidad actualmente.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 35 min.
Respuestas rápidas
¿Qué artículo retiró Target?
Un disfraz infantil de payaso pensado para la celebración de Halloween.
¿Por qué generó polémica el disfraz?
Porque consumidores lo consideraron ofensivo para la comunidad negra al evocar imágenes de blackface.
¿Qué tomó como respuesta la empresa?
Retiró el producto del mercado y emitió una disculpa pública indicando que se equivocó.
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