Target se disculpa por disfraz de payaso para niños de Halloween tras la polémica

El Imparcial señaló que los consumidores cuestionaron el diseño por considerarlo ofensivo para la comunidad negra, mientras sdpnoticias destacó que la prenda evocaba imágenes de blackface. Según CNN en Español, la empresa retiró el producto del mercado y afirmó ‘nos equivocamos’.

MarketScreener España y El Sol de México reportaron simultáneamente la retirada y la disculpa, reforzando la percepción de que la polémica alcanzó a varios mercados de habla hispana. La cobertura no indica si Target implementará cambios estructurales en sus procesos de revisión de productos, lo que deja abierta la cuestión de futuras medidas preventivas.

Mientras la empresa reconoce el error, no se han divulgado detalles de una investigación interna ni plazos para nuevas políticas de inclusión, generando incertidumbre entre consumidores y defensores de la diversidad actualmente.