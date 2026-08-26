Oficial: Manchester City reemplaza a Rodri con Bouaddi por 116M

Según Telemundo y ESPN Deportes, el club ha pagado alrededor de 110‑117 millones de dólares por el mediocampista del Lille, cifra que el medio estadounidense describió como la compra del “nuevo Rodri”. El San Antonio Express‑News informó un monto de 117 millones de dólares, mientras que la versión de ESPN menciona 116 millones. Revista Semana indica que el traspaso se ha negociado por 100 millones de euros y lo califica como un fichaje de lujo.

El Midland Daily News señaló que Bouaddi quedó fuera de la convocatoria del Lille, lo que sugiere la inminencia del movimiento. ESPN Deportes y Telemundo repiten la cifra en dólares, reforzando la idea de un fichaje millonario y de gran impacto para el mediocampo del City. La disparidad de montos y la ausencia de un anuncio formal dejan abierta la confirmación del precio definitivo y de los términos contractuales.

Se observará si el Manchester City oficializa el acuerdo en los próximos días, cómo reaccionará el plantel de Rodri y si el Lille emitirá una declaración que confirme la venta.