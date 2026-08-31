Despachada María Camilo Osorio en el US Open: Aryna Sabalenka la arrasó en primera ronda

Según Greenwich Time, la número 1 del ranking mundial, Aryna Sabalenka descartó cualquier tropiezo y confirmó que su objetivo es conquistar su tercer título consecutivo en el US Open. Como bicampeona del torneo, llegó al evento con la confianza de haber ganado las dos ediciones anteriores y se mostró enfocada en mantener su racha dominante.

Más adelante, France 24, AP News, Yakima Herald‑Republic y Revista Semana informaron que Sabalenka despachó a la colombiana Camila Osorio en su debut de primera ronda. Las notas describieron una victoria contundente, usando expresiones como “arrasó” y “despacha”.

Con la victoria, Sabalenka avanza a la segunda ronda del US Open, mientras Osorio queda eliminada del cuadro. La posición de Sabalenka como favorita se mantiene firme en el torneo.