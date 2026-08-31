Despachada María Camilo Osorio en el US Open: Aryna Sabalenka la arrasó en primera ronda
Aryna Sabalenka avanza sin sorpresas en el US Open, eliminando a la colombiana Camila Osorio en una ronda inaugural decisiva.
Cobertura (12)
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- La bicampeona Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio en su debut en el US Open Greenwich Time · hace 11 h
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- La bicampeona Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio en su debut en el US Open readingeagle.com · hace 11 h
- La bicampeona Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio en su debut en el US Open Chicago Tribune · hace 11 h
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- Sabalenka despacha a colombiana Osorio en su estreno en el US Open France 24 · hace 11 h
- La bicampeona Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio en su debut en el US Open Yakima Herald-Republic · hace 11 h
- La bicampeon Aryna Sabalenka vence a Camila Osorio en su debut en el US Open AP News · hace 11 h
- Despachada María Camilo Osorio en el US Open: Aryna Sabalenka la arrasó en primera ronda Revista Semana · hace 11 h
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El resumen
Según Greenwich Time, la número 1 del ranking mundial, Aryna Sabalenka descartó cualquier tropiezo y confirmó que su objetivo es conquistar su tercer título consecutivo en el US Open. Como bicampeona del torneo, llegó al evento con la confianza de haber ganado las dos ediciones anteriores y se mostró enfocada en mantener su racha dominante.
Más adelante, France 24, AP News, Yakima Herald‑Republic y Revista Semana informaron que Sabalenka despachó a la colombiana Camila Osorio en su debut de primera ronda. Las notas describieron una victoria contundente, usando expresiones como “arrasó” y “despacha”.
Con la victoria, Sabalenka avanza a la segunda ronda del US Open, mientras Osorio queda eliminada del cuadro. La posición de Sabalenka como favorita se mantiene firme en el torneo.
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Respuestas rápidas
¿Quién ganó el partido inaugural de la primera ronda del US Open entre Aryna Sabalenka y Camila Osorio?
Aryna Sabalenka ganó, despachando a Camila Osorio.
¿Qué busca Aryna Sabalenka en este US Open según la cobertura?
Busca su tercer título consecutivo, consolidar su posición como número 1.
¿Cómo describieron los medios la victoria de Sabalenka?
La describieron como contundente, usando los verbos “arrasó” y “despacha”, y destacaron su condición de bicampeona.
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