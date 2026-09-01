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Edith Barr, reconocida cantante criolla, falleció a los 90 años

Fallece a los 90 años la legendaria voz criolla Edith Barr, generando luto en fans y tributos en todo Perú.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos años tenía Edith Barr al fallecer?

Tenía 90 años, según lo informado por El Comercio Perú y La República.

¿Qué género musical representaba Edith Barr?

Era una cantante de música criolla, conocida como la “Flor Morena”.

¿Quién acompañó el último adiós de Edith Barr?

Lucía de la Cruz la despide, según la información de La República.

El resumen

Edith Barr, la emblemática cantante de música criolla conocida como la “Flor Morena”, falleció a los 90 años. Andina.pe ofreció un repaso de su trayectoria, mientras que publicaciones en Facebook mostraron el dolor de sus seguidores.

Los informes no especifican la causa del fallecimiento. Los seguidores esperan los homenajes oficiales y la posible ceremonia de despedida, que aún no se han anunciado.

La República informó que Lucía de la Cruz expresó su dolor al despedir a la cantante, y las redes sociales siguen inundadas de tributos. Según la cobertura, la comunidad musical criolla se prepara para rendirle tributo en los próximos días.

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