Edith Barr, reconocida cantante criolla, falleció a los 90 años

Edith Barr, la emblemática cantante de música criolla conocida como la “Flor Morena”, falleció a los 90 años. Andina.pe ofreció un repaso de su trayectoria, mientras que publicaciones en Facebook mostraron el dolor de sus seguidores.

Los informes no especifican la causa del fallecimiento. Los seguidores esperan los homenajes oficiales y la posible ceremonia de despedida, que aún no se han anunciado.

La República informó que Lucía de la Cruz expresó su dolor al despedir a la cantante, y las redes sociales siguen inundadas de tributos. Según la cobertura, la comunidad musical criolla se prepara para rendirle tributo en los próximos días.