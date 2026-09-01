Rumores de pelea rodean a Justin y Hailey Bieber a días de su aniversario

La conversación se ha magnificado en redes sociales, donde usuarios comparten el rumor y especulan sobre el impacto en su carrera. Al mismo tiempo, INFO7 informó que asistieron a la boda de Finneas O'Connell y Claudia Sulewski, cubierta por Yahoo en Español como la unión del hermano de Billie Eilish.

Radio Studio 92 describió el momento en la ceremonia como incómodo, señalando una interacción distante que alimentó la percepción de discordia entre Justin y Hailey. Con la fecha del aniversario a la vuelta de la esquina, la discusión ha generado trending en plataformas digitales y plantea la pregunta abierta de si la pareja emitirá una declaración pública o mostrará una reconciliación antes del día señalado.