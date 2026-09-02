ExMiss Universo dejó ‘Top Chef’ tras sufrir percance con implante mamario: “Un dolor fuerte”
Dolor intenso por un implante obliga a la ex Miss Universo a abandonar ‘Top Chef VIP 5’ y enfrentar una cirugía.
El resumen
Una fuerte molestia en el pecho obligó a la ex Miss Universo a abandonar el programa ‘Top Chef VIP 5’ durante la edición actual, según informó El Espectador. Posteriormente, CR Hoy informó que la concursante deberá someterse a una intervención quirúrgica para corregir la complicación del implante.
Mientras tanto, el programa prosigue con la eliminación de Athenea, y la salida de la ex Miss Universo queda confirmada. Los reportes de Yahoo Vida‑Estilo también señalaron su retiro por motivos médicos.
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Respuestas rápidas
¿Por qué dejó el programa ‘Top Chef VIP 5’?
Abandonó el concurso tras sentir un dolor fuerte en el pecho debido a una complicación con su implante mamario.
¿Qué medida médica se anunció para la participante?
Se informó que deberá operarse para corregir la complicación del implante.
¿Cuál es el estado actual del programa y la competencia?
El programa sigue en marcha; Athenea fue eliminada y la ex Miss Universo está fuera del concurso.
Cobertura (4)
- Sheynnis Palacios abandona Top Chef VIP 5 por motivos médicos y Athenea queda eliminada es-us.vida-estilo.yahoo.com · hace 1 h
- Sheynnis Palacios enfrenta complicaciones con sus implantes y deberá operarse CR Hoy · hace 1 h
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- ExMiss Universo dejó ‘Top Chef’ tras sufrir percance con implante mamario: “Un dolor fuerte” El Espectador · hace 1 h
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