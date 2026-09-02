ExMiss Universo dejó ‘Top Chef’ tras sufrir percance con implante mamario: “Un dolor fuerte”

Una fuerte molestia en el pecho obligó a la ex Miss Universo a abandonar el programa ‘Top Chef VIP 5’ durante la edición actual, según informó El Espectador. Posteriormente, CR Hoy informó que la concursante deberá someterse a una intervención quirúrgica para corregir la complicación del implante.

Mientras tanto, el programa prosigue con la eliminación de Athenea, y la salida de la ex Miss Universo queda confirmada. Los reportes de Yahoo Vida‑Estilo también señalaron su retiro por motivos médicos.