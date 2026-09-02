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Premios Juventud 2026: Cómo ver la ceremonia, quiénes actuarán y más

Los Premios Juventud 2026 romperán fronteras al transmitirse en más de 150 países gracias a la nueva alianza con Starlite

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Respuestas rápidas

¿Cómo se podrá ver la ceremonia de los Premios Juventud 2026?

Según Billboard, la transmisión será el 13 de septiembre a través de los canales de streaming y televisivos ofrecidos por la alianza TelevisaUnivision‑Starlite, disponibles en más de 150 países.

¿Qué artistas se han confirmado para actuar en la edición 2026?

La Vanguardia menciona a Rosalía y a Maroon 5, mientras que OkDiario y otras fuentes listan a Melendi, Camilo y Manuel Carrasco entre los conciertos programados en Starlite Marbella.

¿Qué alianza permitió la expansión del evento a Europa y a más de 150 países?

Onda Cero y Notistarz informan que TelevisaUnivision firmó una alianza con el festival Starlite, lo que posibilita la emisión del espectáculo en 150 países y su primera presencia en Europa en 23 años.

El resumen

Más de 150 países podrán seguir en directo los Premios Juventud 2026, una cifra que supera cualquier transmisión anterior del evento. La sorpresa radica en que una premiación dedicada a la música y cultura latina se proyecta ahora a audiencias globales, rompiendo la barrera de ser un espectáculo esencialmente regional. Esta expansión se produce en medio de la celebración del 15.º aniversario del festival Starlite en Marbella.

La Vanguardia subraya que el festival Starlite se ha convertido en un epicentro de la música latina, mientras ABC destaca la evolución del recinto de una cantera costera a una plataforma mundial. La cartelera confirma la presencia de artistas como Melendi, Camilo y Manuel Carrasco, cuyo último concierto antes de una pausa hasta 2028 se anunciaba en Huelva Información. Rosalía y Maroon 5 también figuran entre los actos previstos, según La Vanguardia, mientras que Jesús Vázquez, citado por 20Minutos, reflexionó sobre su salida de Mediaset y la expectativa de nuevos proyectos.

Los seguidores del espectáculo encontrarán fechas y entradas disponibles en los comunicados de OkDiario y otras fuentes locales. Con la temporada de conciertos en Starlite Marbella programada para el mismo mes, la expectativa es que la mayor visibilidad impulse nuevas oportunidades para artistas latinos y para la propia alianza entre TelevisaUnivision y Starlite.

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