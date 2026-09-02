Yadier Molina y Albert Pujols encabezan la nueva clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino

El anuncio llegó acompañada de la expectativa de que otros jugadores destacados serían reconocidos en la misma ceremonia. Posteriormente, MLB.com amplió la lista, señalando que Albert Pujols, Yadier Molina y Edwin Encarnación se sumaron a Ordóñez, completando un cuarteto de leyendas electas.

El Nuevo Día destacó la elección de Yadier Molina, mientras que elvocero.com subrayó que Pujols y Molina encabezaban la nueva clase, reforzando la percepción de un grupo de veteranos emblemáticos. Al Bat describió el momento como '¡Cuatro leyendas al Salón de la Fama!' y La Verdad señaló que Ordóñez lideraba la clase, confirmando la unanimidad entre los medios.

En la cobertura disponible no se registran discrepancias sobre los inductees; cada medio coincide en que Albert Pujols, Yadier Molina, Edwin Encarnación y Magglio Ordóñez fueron elegidos. Con la clase confirmada, la ceremonia del Salón de la Fama del Béisbol Latino se perfila como el próximo evento destacado del calendario deportivo latinoamericano.