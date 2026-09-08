Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026: así quedaron cada una de las categorías
El Balón de Oro 2026 llega a Londres el 26 de octubre, con una lista de nominados que enfrenta a Europa y a Flamengo.
El resumen
El Balón de Oro 2026 se entregará el 26 de octubre en Londres, según anunció OneFootball. La ceremonia reúne a los mejores futbolistas del año y cierra la temporada europea. Hoy se publicó la lista oficial de nominados, que incluye a jugadores de clubes europeos y a la figura de Flamengo, reflejando la competitividad global del premio.
El anuncio llega tras meses de especulaciones y coloca a los candidatos bajo la mirada de seguidores y analistas internacionales. CNN en Español explicó los diez candidatos principales, desglosando números, fortalezas y debilidades de cada uno, mientras Diario AS y Revista Semana publicaron la lista completa en tiempo real, permitiendo a la audiencia seguir la nominación minuto a minuto. Estos enfoques resaltan tanto el aspecto estadístico como el impacto institucional del premio.
Observadores internacionales anticipan que la rivalidad entre representantes europeos y el ascenso de Flamengo definirá la narrativa del premio. La ceremonia marcará el cierre de la temporada de premios y servirá como punto de referencia para el mercado de fichajes del próximo año.
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Cobertura (10)
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Respuestas rápidas
¿Cuándo y dónde se entregará el Balón de Oro 2026?
Se entregará el 26 de octubre de 2026 en Londres, según anunció OneFootball.
¿Qué información proporcionó CNN en Español sobre los nominados?
CNN en Español describió a los diez candidatos principales, detallando sus estadísticas, fortalezas y debilidades.
¿Qué destaca La Red 106.1 FM respecto a los clubes nominados?
La Red 106.1 FM subrayó la disputa entre clubes europeos y Flamengo, señalando la influencia del club brasileño en la competición.
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