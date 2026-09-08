Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026: así quedaron cada una de las categorías

El Balón de Oro 2026 se entregará el 26 de octubre en Londres, según anunció OneFootball. La ceremonia reúne a los mejores futbolistas del año y cierra la temporada europea. Hoy se publicó la lista oficial de nominados, que incluye a jugadores de clubes europeos y a la figura de Flamengo, reflejando la competitividad global del premio.

El anuncio llega tras meses de especulaciones y coloca a los candidatos bajo la mirada de seguidores y analistas internacionales. CNN en Español explicó los diez candidatos principales, desglosando números, fortalezas y debilidades de cada uno, mientras Diario AS y Revista Semana publicaron la lista completa en tiempo real, permitiendo a la audiencia seguir la nominación minuto a minuto. Estos enfoques resaltan tanto el aspecto estadístico como el impacto institucional del premio.

Observadores internacionales anticipan que la rivalidad entre representantes europeos y el ascenso de Flamengo definirá la narrativa del premio. La ceremonia marcará el cierre de la temporada de premios y servirá como punto de referencia para el mercado de fichajes del próximo año.