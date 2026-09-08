“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

Tras la captura de “El Amarillo”, grupos identificados como “Los Rusos” colocaron cartulinas con amenazas contra el comisionado federal de policía, Omar García Harfuch, en varios puntos de Guerrero.



Según informó Infobae, las lonas aparecieron en Acapulco y en Coyuca de Benítez, acompañadas de ponchallantas que denuncian a corporaciones policiacas. La Silla Rota y El Comentario describieron los mensajes como una advertencia directa a las fuerzas federales, estatales y a los marinos que operan en la región.

Las autoridades estatales y federales deberán reforzar la protección de sus efectivos y monitorear las actividades de “Los Rusos”. Se espera que los próximos comunicados oficiales especifiquen medidas de seguridad adicionales en Guerrero.