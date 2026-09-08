“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”
Cartulinas con amenazas a Omar García Harfuch aparecen en Guerrero tras la captura de 'El Amarillo'
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El resumen
Tras la captura de “El Amarillo”, grupos identificados como “Los Rusos” colocaron cartulinas con amenazas contra el comisionado federal de policía, Omar García Harfuch, en varios puntos de Guerrero.\n\nSegún informó Infobae, las lonas aparecieron en Acapulco y en Coyuca de Benítez, acompañadas de ponchallantas que denuncian a corporaciones policiacas. La Silla Rota y El Comentario describieron los mensajes como una advertencia directa a las fuerzas federales, estatales y a los marinos que operan en la región.
Las autoridades estatales y federales deberán reforzar la protección de sus efectivos y monitorear las actividades de “Los Rusos”. Se espera que los próximos comunicados oficiales especifiquen medidas de seguridad adicionales en Guerrero.
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Cobertura (5)
- Lanzan amenazas contra García Harfuch en Acapulco La Silla Rota · hace 6 h
- Hallan ponchallantas con mensajes contra Harfuch y corporaciones policiacas El Sol de Chilpancingo · hace 6 h
- “Los Rusos” colocan lonas con amenazas hacia Harfuch en Acapulco y Coyuca de Benítez El Comentario · hace 6 h
- Amenaza crimen a policías federales, estatales y marinos en Acapulco El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero · hace 6 h
- “Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo” Infobae · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué tipo de amenazas se registraron contra Omar García Harfuch?
Se hallaron cartulinas y lonas con mensajes que advierten a García Harfuch y a las corporaciones policiacas, según los informes de Infobae y otros medios.
¿En qué municipios de Guerrero se colocaron las cartulinas?
Las piezas fueron encontradas en Acapulco y en Coyuca de Benítez.
¿Cuál es el vínculo entre estas amenazas y la captura de “El Amarillo”?
Las amenazas surgieron inmediatamente después de la captura del individuo conocido como “El Amarillo”, según indicó la cobertura.
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