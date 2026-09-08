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“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

Cartulinas con amenazas a Omar García Harfuch aparecen en Guerrero tras la captura de 'El Amarillo'

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El resumen

Tras la captura de “El Amarillo”, grupos identificados como “Los Rusos” colocaron cartulinas con amenazas contra el comisionado federal de policía, Omar García Harfuch, en varios puntos de Guerrero.\n\nSegún informó Infobae, las lonas aparecieron en Acapulco y en Coyuca de Benítez, acompañadas de ponchallantas que denuncian a corporaciones policiacas. La Silla Rota y El Comentario describieron los mensajes como una advertencia directa a las fuerzas federales, estatales y a los marinos que operan en la región.

Las autoridades estatales y federales deberán reforzar la protección de sus efectivos y monitorear las actividades de “Los Rusos”. Se espera que los próximos comunicados oficiales especifiquen medidas de seguridad adicionales en Guerrero.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué tipo de amenazas se registraron contra Omar García Harfuch?

Se hallaron cartulinas y lonas con mensajes que advierten a García Harfuch y a las corporaciones policiacas, según los informes de Infobae y otros medios.

¿En qué municipios de Guerrero se colocaron las cartulinas?

Las piezas fueron encontradas en Acapulco y en Coyuca de Benítez.

¿Cuál es el vínculo entre estas amenazas y la captura de “El Amarillo”?

Las amenazas surgieron inmediatamente después de la captura del individuo conocido como “El Amarillo”, según indicó la cobertura.

Temas

Omar García Harfuch Los Rusos El Amarillo Guerrero Acapulco

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