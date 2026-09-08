Muere la actual Miss Austria a sus 22 años

La noticia apareció simultáneamente en medios como Listín Diario, lanacion.com.ar y La Prensa Gráfica, que confirmaron su muerte. Sisic había ganado el título nacional en 2024 y representaba a Austria en el certamen de Miss Universo. Sisic padecía una enfermedad cardíaca que había requerido siete intervenciones quirúrgicas. HOLA detalló que la modelo murió tras ser operada siete veces de corazón, mientras Univision agregó que había sido sometida a siete cirugías antes de su fallecimiento. La Silla Rota describió la causa como vinculada a su condición cardíaca, y latinus.us recordó que el certamen que ganó en 2024 la catapultó a la escena internacional de los concursos de belleza.

Ciudad Magazine señaló además que Sisic había competido por el título de Miss Universo, ampliando su reconocimiento global. La comunidad del espectáculo respondió con consternación. Vietnam.vn reportó que varias celebridades expresaron su pesar en redes sociales, mientras People en Español ofreció una recopilación de tributos y recordó la trayectoria de la joven. El Informador confirmó que la noticia circuló rápidamente en medios latinoamericanos, y Primera Hora resaltó la magnitud de la pérdida para el mundo de los certámenes de belleza. Además, El Heraldo de México informó que la joven había sido operada siete veces, reforzando la relación directa entre su enfermedad cardíaca y el desenlace fatal.

Mientras tanto, los seguidores continúan enviando mensajes de apoyo a la familia de Sisic a través de plataformas digitales. Se espera que los medios continúen informando sobre los tributos y la respuesta de la comunidad. Se anticipa un comunicado oficial del comité de Miss Austria en los próximos días.