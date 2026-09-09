Elián Peña sería el primer pick del draft
Elián Peña lidera los rumores, pero el Draft de Novatos LIDOM 2026 coronó a Hayden Álvarez como primer pick
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El resumen
La afirmación apareció en los primeros informes, coincidiendo con la fase preliminar del sorteo que la liga anunciaba para esa misma jornada. Simultáneamente, ESPN Deportes y ESPN República Dominicana publicaron guías completas sobre el proceso, y Diario Libre informó que la ceremonia iniciaría a las ocho de la noche en la plaza Sambil, marcando el inicio de la precampaña. En contraste, Baseball America informó que el resultado oficial del draft colocó a Hayden Álvarez como la primera elección, detalle que también apareció en Listín Diario bajo el título “Hayden Álvarez, la primera elección del Sorteo de Novatos”. Asimismo, ESPN Deportes listó a Dauri Fernández como el cuarto seleccionado por los Gigantes del Cibao, y Momento Deportivo RD señaló la presencia de siete nacidos en Estados Unidos entre los prospectos.
Estas publicaciones evidencian una diferencia entre la expectativa inicial sobre Peña y la lista oficial de picks. Con el sorteo concluido, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional confirmó la participación de 99 prospectos en el Draft de Novatos, como relatan Noticias SIN y ntelemicro.com. Otros equipos, como los Gigantes del Cibao, siguieron la estrategia de buscar el mejor talento disponible en cada ronda, según el análisis de noticiassin.com. La ceremonia, celebrada en la plaza Sambil, marcó el arranque de la precampaña que precede a la temporada regular.
Los observadores del béisbol dominicano deberán seguir el desempeño de los jóvenes seleccionados, en particular de Peña, durante la precampaña y la temporada inaugural de la Liga. Las próximas jornadas permitirán evaluar si la valoración de sus habilidades se traduce en minutos de juego y aportes estadísticos. Además, los medios señalarán la evolución de los prospectos internacionales, como los siete estadounidenses, y el impacto de los primeros picks en sus respectivos equipos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (79% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Quién fue la primera elección del Draft de Novatos LIDOM 2026?
Hayden Álvarez, según lo reportado por Baseball America y Listín Diario.
¿Qué comentó el gerente del equipo seleccionado sobre Elián Peña?
Elogió sus habilidades, destacando su potencial para aportar valor a la liga.
¿Cuántos prospectos participaron en el draft según los medios?
Se confirmaron 99 prospectos, según Noticias SIN y ntelemicro.com.
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