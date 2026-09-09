Elián Peña sería el primer pick del draft

La afirmación apareció en los primeros informes, coincidiendo con la fase preliminar del sorteo que la liga anunciaba para esa misma jornada. Simultáneamente, ESPN Deportes y ESPN República Dominicana publicaron guías completas sobre el proceso, y Diario Libre informó que la ceremonia iniciaría a las ocho de la noche en la plaza Sambil, marcando el inicio de la precampaña. En contraste, Baseball America informó que el resultado oficial del draft colocó a Hayden Álvarez como la primera elección, detalle que también apareció en Listín Diario bajo el título “Hayden Álvarez, la primera elección del Sorteo de Novatos”. Asimismo, ESPN Deportes listó a Dauri Fernández como el cuarto seleccionado por los Gigantes del Cibao, y Momento Deportivo RD señaló la presencia de siete nacidos en Estados Unidos entre los prospectos.

Estas publicaciones evidencian una diferencia entre la expectativa inicial sobre Peña y la lista oficial de picks. Con el sorteo concluido, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional confirmó la participación de 99 prospectos en el Draft de Novatos, como relatan Noticias SIN y ntelemicro.com. Otros equipos, como los Gigantes del Cibao, siguieron la estrategia de buscar el mejor talento disponible en cada ronda, según el análisis de noticiassin.com. La ceremonia, celebrada en la plaza Sambil, marcó el arranque de la precampaña que precede a la temporada regular.

Los observadores del béisbol dominicano deberán seguir el desempeño de los jóvenes seleccionados, en particular de Peña, durante la precampaña y la temporada inaugural de la Liga. Las próximas jornadas permitirán evaluar si la valoración de sus habilidades se traduce en minutos de juego y aportes estadísticos. Además, los medios señalarán la evolución de los prospectos internacionales, como los siete estadounidenses, y el impacto de los primeros picks en sus respectivos equipos.