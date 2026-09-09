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Sin llegar a un acuerdo, Anadegas retirará verifone en estaciones de combustibles

Anadegas amenaza con retirar los terminales Verifone de las gasolineras este lunes, dejando a los conductores sin pago con tarjeta

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El resumen

Aun sin lograr un acuerdo con los bancos, Anadegas anunció que a partir del lunes empezará a retirar los terminales Verifone de las estaciones de combustible. La medida, descrita como una respuesta al impasse sobre comisiones, implica que los surtidores podrían quedar sin la capacidad de procesar pagos con tarjeta. El anuncio rompe la expectativa de que el conflicto se resolvería antes del vencimiento de los plazos establecidos por la entidad. El desencadenante es la disputa sobre las comisiones que los bancos cobran por cada transacción con tarjeta en las gasolineras.

Según la revista Mercado y Surtidores LATAM, Anadegas ha fijado un plazo límite para el uso de los verifones y advierte que la presión de las comisiones ha hecho inviable mantener el servicio. Aristipo Vidal, citado por Acento, califica el enfrentamiento de negligencia, mientras que el dia.com.do señala la amenaza de desconectar los dispositivos en cualquier momento. Los medios difieren en la precisión de los plazos y en la magnitud de la amenaza. Mientras Listín Diario y Diario Libre insisten en que la retirada está próxima a cumplirse, Hoy Digital repite la advertencia de que podrían dejar de recibir tarjetas sin especificar si la medida será total o parcial.

Ningún artículo incluye declaraciones de los bancos ni detalla el proceso técnico para desconectar los terminales, dejando vacíos en la información disponible. Lo que resta sin clarificar son los pasos que seguirá el sector bancario y el impacto concreto en los usuarios. La fecha exacta de culminación del retiro, la posibilidad de renegociar comisiones y la respuesta de los conductores ante la pérdida de la opción de pago con tarjeta no aparecen en la cobertura actual. Estas incógnitas determinarán si el conflicto se prolongará o si se alcanzará una solución que permita reinstaurar los servicios de pago.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 5 h.

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Respuestas rápidas

¿Qué implicará la retirada de los verifones para los conductores?

Según los anuncios de Anadegas reportados por eldia.com.do y Hoy Digital, los surtidores podrían dejar de aceptar tarjetas, obligando a los conductores a buscar alternativas de pago en efectivo u otros puntos de venta.

¿Cuál es la causa principal del conflicto entre Anadegas y los bancos?

La disputa gira en torno a las comisiones bancarias que se aplican a cada transacción con tarjeta en las estaciones de combustible, como indican Revista Mercado y Surtidores LATAM.

¿Qué información falta en la cobertura actual sobre el acuerdo?

Ningún medio ha publicado declaraciones de los bancos ni detalles sobre posibles renegociaciones, y la fecha exacta del retiro más allá del lunes no se especifica en la información disponible.

Temas

Anadegas Verifone gasolineras comisiones bancarias pagos con tarjeta

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