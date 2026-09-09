Sin llegar a un acuerdo, Anadegas retirará verifone en estaciones de combustibles

Aun sin lograr un acuerdo con los bancos, Anadegas anunció que a partir del lunes empezará a retirar los terminales Verifone de las estaciones de combustible. La medida, descrita como una respuesta al impasse sobre comisiones, implica que los surtidores podrían quedar sin la capacidad de procesar pagos con tarjeta. El anuncio rompe la expectativa de que el conflicto se resolvería antes del vencimiento de los plazos establecidos por la entidad. El desencadenante es la disputa sobre las comisiones que los bancos cobran por cada transacción con tarjeta en las gasolineras.

Según la revista Mercado y Surtidores LATAM, Anadegas ha fijado un plazo límite para el uso de los verifones y advierte que la presión de las comisiones ha hecho inviable mantener el servicio. Aristipo Vidal, citado por Acento, califica el enfrentamiento de negligencia, mientras que el dia.com.do señala la amenaza de desconectar los dispositivos en cualquier momento. Los medios difieren en la precisión de los plazos y en la magnitud de la amenaza. Mientras Listín Diario y Diario Libre insisten en que la retirada está próxima a cumplirse, Hoy Digital repite la advertencia de que podrían dejar de recibir tarjetas sin especificar si la medida será total o parcial.

Ningún artículo incluye declaraciones de los bancos ni detalla el proceso técnico para desconectar los terminales, dejando vacíos en la información disponible. Lo que resta sin clarificar son los pasos que seguirá el sector bancario y el impacto concreto en los usuarios. La fecha exacta de culminación del retiro, la posibilidad de renegociar comisiones y la respuesta de los conductores ante la pérdida de la opción de pago con tarjeta no aparecen en la cobertura actual. Estas incógnitas determinarán si el conflicto se prolongará o si se alcanzará una solución que permita reinstaurar los servicios de pago.