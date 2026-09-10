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Amenaza senador morenista a periodista de Televisa

Amenaza a periodista de Televisa enciende temores de censura y vulnera la libertad de expresión

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El resumen

Una amenaza pública contra un periodista de Televisa provocó gran inquietud entre reporteros y defensores de la libertad de expresión. La comunidad percibe un retroceso en la seguridad de quienes investigan a autoridades, y los lectores temen una posible censura.

El origen de la agresión se rastrea a una declaración del senador Luis Fernando Salazar, quien habría insinuado represalias contra el corresponsal Enrique Acevedo. En paralelo, el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, reiteró su compromiso con la libertad de expresión en una entrevista publicada por Talla Politica.

El portal senado.gob reiteró el compromiso del Senado con la libertad de expresión, mientras Enfoque Noticias señaló que senadores de Morena se distancian de la amenaza. sdpnoticias y Emmanuel Reyes también rechazaron la agresión. En medio de la ausencia de una respuesta oficial del propio Senado, persiste la duda sobre qué medidas internas se adoptarán para proteger a los periodistas y si se abrirá una investigación disciplinaria.

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Respuestas rápidas

¿Quién fue señalado como autor de la amenaza?

Según los informes, el senador Luis Fernando Salazar realizó la amenaza contra el periodista de Televisa Enrique Acevedo.

¿Qué reacciones han tenido otros miembros del Senado?

El senador Higinio Martínez Miranda reafirmó el compromiso con la libertad de expresión, y varios senadores de Morena se han deslindado de la amenaza.

¿Hay alguna medida concreta anunciada por el Senado?

Hasta el momento, el Senado no ha emitido una respuesta oficial ni anunciado acciones específicas.

Temas

Luis Fernando Salazar Enrique Acevedo Televisa Senado de la República Libertad de expresión

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