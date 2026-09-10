Amenaza senador morenista a periodista de Televisa
Amenaza a periodista de Televisa enciende temores de censura y vulnera la libertad de expresión
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El resumen
Una amenaza pública contra un periodista de Televisa provocó gran inquietud entre reporteros y defensores de la libertad de expresión. La comunidad percibe un retroceso en la seguridad de quienes investigan a autoridades, y los lectores temen una posible censura.
El origen de la agresión se rastrea a una declaración del senador Luis Fernando Salazar, quien habría insinuado represalias contra el corresponsal Enrique Acevedo. En paralelo, el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, reiteró su compromiso con la libertad de expresión en una entrevista publicada por Talla Politica.
El portal senado.gob reiteró el compromiso del Senado con la libertad de expresión, mientras Enfoque Noticias señaló que senadores de Morena se distancian de la amenaza. sdpnoticias y Emmanuel Reyes también rechazaron la agresión. En medio de la ausencia de una respuesta oficial del propio Senado, persiste la duda sobre qué medidas internas se adoptarán para proteger a los periodistas y si se abrirá una investigación disciplinaria.
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Cobertura (7)
- Higinio Martínez refrenda compromiso del Senado de la República con la libertad de expresión senado.gob · hace 12 h
- IG LA COLUMNA + Es una amenaza, Luis Fernando Salazar + Funcionarios municipales, sin saber qué pasará + ¿Tania Flores pasará Navidad en prisión? + Denuncia corrupción en la 35 y le dan hate + El cinismo de la “autonomía” y la perpetuación en el S Reporte Laguna · hace 12 h
- Senadores de Morena se deslindan de amenaza de Luis Fernando Salazar a periodista Enfoque Noticias · hace 12 h
- Entrevista concedida por el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Talla Politica · hace 12 h
- Emmanuel Reyes reprueba amenaza de Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo sdpnoticias · hace 12 h
- Amenazan a periodista por reportaje de Julieta Ramírez grupoanimal.mx · hace 12 h
- Amenaza senador morenista a periodista de Televisa diario.mx · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue señalado como autor de la amenaza?
Según los informes, el senador Luis Fernando Salazar realizó la amenaza contra el periodista de Televisa Enrique Acevedo.
¿Qué reacciones han tenido otros miembros del Senado?
El senador Higinio Martínez Miranda reafirmó el compromiso con la libertad de expresión, y varios senadores de Morena se han deslindado de la amenaza.
¿Hay alguna medida concreta anunciada por el Senado?
Hasta el momento, el Senado no ha emitido una respuesta oficial ni anunciado acciones específicas.
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