Amenaza senador morenista a periodista de Televisa

Una amenaza pública contra un periodista de Televisa provocó gran inquietud entre reporteros y defensores de la libertad de expresión. La comunidad percibe un retroceso en la seguridad de quienes investigan a autoridades, y los lectores temen una posible censura.

El origen de la agresión se rastrea a una declaración del senador Luis Fernando Salazar, quien habría insinuado represalias contra el corresponsal Enrique Acevedo. En paralelo, el senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, reiteró su compromiso con la libertad de expresión en una entrevista publicada por Talla Politica.

El portal senado.gob reiteró el compromiso del Senado con la libertad de expresión, mientras Enfoque Noticias señaló que senadores de Morena se distancian de la amenaza. sdpnoticias y Emmanuel Reyes también rechazaron la agresión. En medio de la ausencia de una respuesta oficial del propio Senado, persiste la duda sobre qué medidas internas se adoptarán para proteger a los periodistas y si se abrirá una investigación disciplinaria.