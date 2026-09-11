Carlo Ancelotti recibe grave desprecio por su papel en Brasil: “Es un muerto”

La crítica se centra en el papel de Ancelotti como director técnico de la selección de Brasil y su supuesta continuidad hasta 2030. Según LatinUS, Ferretti explotó contra la idea de que el italiano mantenga el cargo hasta esa fecha, mientras que marca.com vinculó el ataque a comentarios sobre la selección mexicana dirigida por Rafael Márquez.

Mediotiempo y Claro Sports reproducen el mismo calificativo, reforzando la gravedad del desprecio recibido. Los aficionados y analistas del fútbol han reaccionado en redes, amplificando la presión sobre la dirección técnica.

Los próximos comunicados de la entidad serán observados para conocer la postura frente al rechazo público al entrenador.