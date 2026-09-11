Carlo Ancelotti recibe grave desprecio por su papel en Brasil: “Es un muerto”
El duro ataque de Tuca Ferretti a Ancelotti, tildándolo de “un muerto”, enciende la polémica sobre su futuro en la selección de Brasil.
El resumen
La crítica se centra en el papel de Ancelotti como director técnico de la selección de Brasil y su supuesta continuidad hasta 2030. Según LatinUS, Ferretti explotó contra la idea de que el italiano mantenga el cargo hasta esa fecha, mientras que marca.com vinculó el ataque a comentarios sobre la selección mexicana dirigida por Rafael Márquez.
Mediotiempo y Claro Sports reproducen el mismo calificativo, reforzando la gravedad del desprecio recibido. Los aficionados y analistas del fútbol han reaccionado en redes, amplificando la presión sobre la dirección técnica.
Los próximos comunicados de la entidad serán observados para conocer la postura frente al rechazo público al entrenador.
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Cobertura (5)
- La dura sentencia del Tuca Ferretti sobre Ancelotti: “Es un muerto” Claro Sports · hace 7 h
- ‘Tuca’ Ferretti explota en contra de la continuidad de ‘Carletto’ como DT de Brasil hasta el 2030: “Ancelotti es un muerto” LatinUS · hace 7 h
- Tuca Ferretti explota contra la Selección Mexicana de Rafael Márquez y hasta con Ancelotti en Brasil: “Es un muerto” marca.com · hace 7 h
- 'Es un muerto': Tuca Ferretti explota contra Carlo Ancelotti, DT de Brasil Mediotiempo · hace 7 h
- Carlo Ancelotti recibe grave desprecio por su papel en Brasil: “Es un muerto” marca usa · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién calificó a Ancelotti de “un muerto”?
El entrenador Tuca Ferretti, según la cobertura de varios medios deportivos.
¿Cuál es el contexto de la crítica?
Se dirige al papel de Ancelotti como director técnico de la selección de Brasil y a la propuesta de que permanezca en el cargo hasta 2030, además de referencias a la selección mexicana.
¿Qué medios informaron sobre el incidente?
Claro Sports, LatinUS, marca.com, Mediotiempo y marca usa publicaron la frase y la reacción asociada.
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