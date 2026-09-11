Portero amateur rechaza ser rey en Uganda por "responsabilidades"

Según teleSUR, George Kamurasi había sido contactado por la familia real tras la muerte del monarca más joven del mundo, pero declinó la oferta citando las “responsabilidades” que conllevaría. El fallecimiento del rey de Tooro desencadenó una disputa de sucesión que ya mantiene a la familia bajo arresto domiciliario, según RFI, y ha polarizado a un clan de ancianos que reclama autoridad, como indica EL PAÍS.

Según la información disponible, las autoridades reales continúan explorando opciones internas y externas. Los próximos pasos incluyen nuevas negociaciones familiares y posibles declaraciones oficiales que definirán el futuro inmediato del trono.