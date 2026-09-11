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Portero amateur rechaza ser rey en Uganda por "responsabilidades"

Un portero de Londres rechaza el trono de Tooro en Uganda, desatando una disputa sucesoria tras la muerte del monarca más joven.

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El resumen

Según teleSUR, George Kamurasi había sido contactado por la familia real tras la muerte del monarca más joven del mundo, pero declinó la oferta citando las “responsabilidades” que conllevaría. El fallecimiento del rey de Tooro desencadenó una disputa de sucesión que ya mantiene a la familia bajo arresto domiciliario, según RFI, y ha polarizado a un clan de ancianos que reclama autoridad, como indica EL PAÍS.

Según la información disponible, las autoridades reales continúan explorando opciones internas y externas. Los próximos pasos incluyen nuevas negociaciones familiares y posibles declaraciones oficiales que definirán el futuro inmediato del trono.

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Respuestas rápidas

¿Quién es el portero que rechazó el trono?

George Kamurasi, un portero amateur que jugaba en Londres, según teleSUR.

¿Qué provocó la disputa en la familia real de Tooro?

La muerte prematura del rey más joven del mundo, que generó un debate sucesorio entre la familia y un clan de ancianos, según RFI y EL PAÍS.

¿Cuáles son los próximos pasos para la sucesión?

Las autoridades reales buscan otro candidato y continúan negociaciones, como indica la información disponible.

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Uganda Tooro George Kamurasi sucesión real portero amateur

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