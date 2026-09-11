Proponen hacer casas en 3D en Marte con una mezcla de arena, gelatina y levadura: el frío las vuelve tan resistentes como el hormigón
Científicos proponen casas 3D en Marte usando arena, gelatina y levadura, mientras otro informe sugiere ladrillos de orina humana
El resumen
Gizmodo en Español dio a conocer la primera pieza de información sobre la habitabilidad en Marte: científicos proponen construir ladrillos a partir de orina humana, una solución que busca reutilizar recursos locales y reducir la carga de suministros desde la Tierra. El enfoque se presenta como parte de los planes preliminares para establecer una presencia permanente. Yahoo informó que la fabricación se llevaría a cabo mediante impresión 3D, destacando el uso de biomateriales experimentales.
Infobae reiteró la composición de arena, gelatina y levadura y enfatizó que el entorno frío de Marte proporciona la dureza necesaria para la construcción. Los diferentes medios no coinciden en el material principal: mientras Gizmodo señala los ladrillos de orina, KCH FM, Yahoo e Infobae centran su cobertura en la mezcla de arena, gelatina y levadura. No hay evidencia de que ambas propuestas se combinen en un único diseño.
En la actualidad, la idea de casas impresas en 3D sigue en fase de investigación y no se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto.
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Cobertura (5)
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- Proponen hacer casas en 3D en Marte con una mezcla de arena, gelatina y levadura: el frío las vuelve tan resistentes como el hormigón Infobae · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué materiales se proponen para construir viviendas en Marte?
La cobertura menciona arena marciana, gelatina y levadura, y en otro informe ladrillos fabricados a partir de orina humana.
¿Qué tecnología de construcción se menciona?
Los informes de Yahoo y otros describen la impresión 3D como el método planeado para producir las estructuras.
¿Cuál es el estado actual de estos proyectos?
Según la información disponible, las propuestas están en fase de investigación y no se ha anunciado la ejecución de un piloto.
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