Proponen hacer casas en 3D en Marte con una mezcla de arena, gelatina y levadura: el frío las vuelve tan resistentes como el hormigón

Gizmodo en Español dio a conocer la primera pieza de información sobre la habitabilidad en Marte: científicos proponen construir ladrillos a partir de orina humana, una solución que busca reutilizar recursos locales y reducir la carga de suministros desde la Tierra. El enfoque se presenta como parte de los planes preliminares para establecer una presencia permanente. Yahoo informó que la fabricación se llevaría a cabo mediante impresión 3D, destacando el uso de biomateriales experimentales.

Infobae reiteró la composición de arena, gelatina y levadura y enfatizó que el entorno frío de Marte proporciona la dureza necesaria para la construcción. Los diferentes medios no coinciden en el material principal: mientras Gizmodo señala los ladrillos de orina, KCH FM, Yahoo e Infobae centran su cobertura en la mezcla de arena, gelatina y levadura. No hay evidencia de que ambas propuestas se combinen en un único diseño.

En la actualidad, la idea de casas impresas en 3D sigue en fase de investigación y no se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto.