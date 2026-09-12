Lando Norris gana la pole del Gran Premio de España de F1
Lando Norris, a 11 milésimas, conquista la pole en España mientras Sainz y Alonso desaparecen en la Q1
El resumen
11 milésimas de segundo separan a Lando Norris de su rival más cercano, Antonelli, al encabezar la clasificación del Gran Premio de España 2026 en el circuito de Madrigueras. La actuación del británico, descrita por MARCA como un “rayo”, coloca a McLaren al frente mientras que dos pilotos locales, Carlos Sainz y Fernando Alonso, fueron eliminados en la primera sesión de clasificación, según OkDiario.
La diferencia mínima y la ausencia de los favoritos españoles cambian el panorama para la parrilla, beneficiando a los equipos que compiten por puestos de podio. Con Norris en la pole, la jornada de carrera del domingo será decisiva para el campeonato, y McLaren buscará consolidar su posición.
Antonelli, que quedó a 0,011 s, iniciará segunda, mientras que Sainz y Alonso tendrán que remontar desde posiciones más bajas, tal como reportó ESPN Deportes. Los seguidores de la F1 observarán si el ritmo del británico se mantiene bajo la presión del circuito de alta velocidad.
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Cobertura (7)
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- Lando Norris, un rayo en Madring: ¡pole por 11 milésimas sobre Antonelli! MARCA · hace 2 h
- Así fue la clasificación para el GP de España 2026 ESPN Deportes · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Quién obtuvo la pole position en el GP de España 2026?
Lando Norris logró la pole, adelantando a Antonelli por 11 milésimas de segundo.
¿Qué ocurrió con los pilotos españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso en la clasificación?
Ambos fueron eliminados en la primera sesión (Q1) de clasificación, según OkDiario.
¿Cuál fue la diferencia de tiempo entre Norris y el segundo clasificado?
La diferencia fue de 11 milésimas de segundo.
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