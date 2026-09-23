Las 3 mejores sopas, según un ranking mundial: un plato latinoamericano quedó primero

El vori vori se posiciona en el primer puesto de la lista global de sopas de Taste Atlas 2026, lo que generó atención internacional y discusiones sobre su origen en un programa culinario. La clasificación destaca además al caldo de queso entre las mejores opciones a nivel mundial, según los datos difundidos por medios como Infobae, abc.com.py, 5Días Paraguay y La Nación.

La cobertura también señala un escándalo mediático a raíz de un malentendido sobre la autoría de la receta en Argentina. Las publicaciones actuales no especifican qué otros platos completan el podio mundial ni qué criterios exactos utilizó la guía para emitir su veredicto definitivo.