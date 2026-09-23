Las 3 mejores sopas, según un ranking mundial: un plato latinoamericano quedó primero
Un plato latinoamericano encabeza el ranking mundial de las mejores sopas de septiembre de 2026.
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El resumen
El vori vori se posiciona en el primer puesto de la lista global de sopas de Taste Atlas 2026, lo que generó atención internacional y discusiones sobre su origen en un programa culinario. La clasificación destaca además al caldo de queso entre las mejores opciones a nivel mundial, según los datos difundidos por medios como Infobae, abc.com.py, 5Días Paraguay y La Nación.
La cobertura también señala un escándalo mediático a raíz de un malentendido sobre la autoría de la receta en Argentina. Las publicaciones actuales no especifican qué otros platos completan el podio mundial ni qué criterios exactos utilizó la guía para emitir su veredicto definitivo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 min.
Cobertura (5)
- El caldo de queso es considerado una de las mejoras sopas a nivel mundial El Sol de México · hace 4 h
- El vori vori lidera la lista de las mejores sopas del mundo en septiembre de 2026 5Días Paraguay · hace 4 h
- Taste Atlas 2026: el vori vori se vuelve a posicionar como el mejor plato del mundo y la mejor sopa abc.com.py · hace 4 h
- ¿El vorivori argentino? Escándalo por malentendido de programa culinario La Nación · hace 4 h
- Las 3 mejores sopas, según un ranking mundial: un plato latinoamericano quedó primero Infobae · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es la sopa que lidera el ranking mundial?
El vori vori ocupa el primer lugar en la lista de septiembre de 2026.
¿Qué otro plato latinoamericano figura en la cobertura?
El caldo de queso es considerado una de las mejores sopas a nivel mundial.
¿Qué motivó la controversia reportada por los medios?
Un malentendido en un programa culinario acerca de la procedencia del plato.
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