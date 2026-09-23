Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles
La contrarreloj júnior masculina del Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 consagra a un nuevo campeón mundial.
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El resumen
El maillot arcoíris de la contrarreloj júnior masculina en el Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 ya tiene dueño tras la victoria de Benjamín Noval en la prueba cronometrada. El triunfo del ciclista se materializó en el campeonato orbital celebrado en suelo canadiense, donde la competición reunió a los mejores juveniles del pelotón internacional en una jornada que dejó a Noval en lo más alto del podio y con la presea dorada.
Las clasificaciones completas de la prueba reflejan además el desempeño de otros competidores, como José Manuel Posada, quien se posicionó como el mejor representante de Colombia en la contrarreloj individual júnior, mientras la cobertura especializada detalla los tiempos y posiciones de esta cita orbital de ruta que continúa su desarrollo.
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Cobertura (6)
- Benjamín Noval, tras alzarse con el oro mundial junior: «Ahora toca asimilarlo y a pensar en todo lo que queda» El Comercio · hace 8 h
- José Manuel Posada, mejor colombiano en la CRI Junior del Mundial de Montreal Federación Colombiana de Ciclismo · hace 8 h
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- Benjamín Noval se proclama campeón en la contrarreloj júnior del Mundial de ciclismo EL PAÍS · hace 8 h
- Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles Revista Mundo Ciclístico · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Quién ganó la contrarreloj júnior en el Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026?
Benjamín Noval se proclamó campeón de la contrarreloj júnior masculina.
¿Quién fue el mejor colombiano en dicha prueba?
José Manuel Posada se ubicó como el mejor colombiano en la CRI Junior.
¿En qué ciudad se celebra el Mundial de Ciclismo en Ruta mencionado?
El campeonato se lleva a cabo en Montreal.
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