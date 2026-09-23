Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles

El maillot arcoíris de la contrarreloj júnior masculina en el Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 ya tiene dueño tras la victoria de Benjamín Noval en la prueba cronometrada. El triunfo del ciclista se materializó en el campeonato orbital celebrado en suelo canadiense, donde la competición reunió a los mejores juveniles del pelotón internacional en una jornada que dejó a Noval en lo más alto del podio y con la presea dorada.

Las clasificaciones completas de la prueba reflejan además el desempeño de otros competidores, como José Manuel Posada, quien se posicionó como el mejor representante de Colombia en la contrarreloj individual júnior, mientras la cobertura especializada detalla los tiempos y posiciones de esta cita orbital de ruta que continúa su desarrollo.