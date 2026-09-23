TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Deportes

Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles

La contrarreloj júnior masculina del Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 consagra a un nuevo campeón mundial.

6fuentes
6artículos
4velocidad
-74%desde la primera detección
hace 6 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026: Benjamín Noval gana en la CRI de los juveniles
  • Punto central: La contrarreloj júnior masculina del Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 consagra a un nuevo campeón mundial.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 4 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 4 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

El resumen

El maillot arcoíris de la contrarreloj júnior masculina en el Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 ya tiene dueño tras la victoria de Benjamín Noval en la prueba cronometrada. El triunfo del ciclista se materializó en el campeonato orbital celebrado en suelo canadiense, donde la competición reunió a los mejores juveniles del pelotón internacional en una jornada que dejó a Noval en lo más alto del podio y con la presea dorada.

Las clasificaciones completas de la prueba reflejan además el desempeño de otros competidores, como José Manuel Posada, quien se posicionó como el mejor representante de Colombia en la contrarreloj individual júnior, mientras la cobertura especializada detalla los tiempos y posiciones de esta cita orbital de ruta que continúa su desarrollo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Quién ganó la contrarreloj júnior en el Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026?

Benjamín Noval se proclamó campeón de la contrarreloj júnior masculina.

¿Quién fue el mejor colombiano en dicha prueba?

José Manuel Posada se ubicó como el mejor colombiano en la CRI Junior.

¿En qué ciudad se celebra el Mundial de Ciclismo en Ruta mencionado?

El campeonato se lleva a cabo en Montreal.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Benjamín Noval Mundial de Ciclismo 2026 Montreal Ciclismo José Manuel Posada

Tendencias relacionadas

◼ Archivada Deportes 🔮 se desvanece ✓

Isaac del Toro conquista la Vuelta de Alemania

El ciclista Isaac del Toro hace historia al conquistar la Vuelta de Alemania y romper una racha de 115 años para Latinoamérica.

15 fuentes 17 artículos v 16 hace 29 d
◼ Archivada Deportes 🔮 se desvanece ✓

Muere el ciclista de 19 años en la Vuelta a Portugal

La muerte de Finlay Tarling, ciclista de 19 años, enluta la Vuelta a Portugal y reabre el debate sobre la seguridad en el ciclismo.

13 fuentes 15 artículos v 14 hace 37 d
\n \n \n \n \n \n \n