Al menos tres heridos en espectáculo de Ramón Orlando en Estadio Olímpico

La celebración de los 50 años de trayectoria musical de Ramón Orlando en el Estadio Olímpico culminó con al menos tres personas heridas tras una explosión de máquina de confeti que afectó a miembros de la prensa, según informan medios como El Nacional y Listín Diario. El evento conmemorativo reunió múltiples momentos destacados, incluyendo un tributo a Rubby Pérez, la aprobación de un reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados y declaraciones de Sergio Vargas calificando el concierto como una victoria cultural, de acuerdo con reportes de Diario Libre, Noticias Telemicro, elcaribe.com.do y elnacional.com.do.

No obstante el éxito de la celebración y el respaldo institucional y de figuras del arte, el incidente con el equipo de confeti y los lesionados introduce un contratiempo imprevisto en medio de los reconocimientos al maestro de la música.