Russell, el más rápido en prácticas en Azerbaiyán; Checo, con gran día

En los ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, la cobertura inicial de medios como ESPN Deportes y France 24 destacó el dominio de Russell, quien se ubicó como el más rápido en las prácticas y lideró las sesiones por delante de Antonelli. Reportes de SoyMotor.com y MARCA sumaron que Mercedes mostró un fuerte desempeño en Bakú con diferencias notables sobre sus rivales, mientras que Alonso enfrentaba complicaciones con el motor de su Aston Martin que lo relegarían a salir último, y se señalaba un duro golpe para Ferrari y Sainz.

Posteriormente, la dinámica de los entrenamientos cambió en las últimas sesiones. Según informes de Yahoo, Diario AS y MARCA, Verstappen dio la sorpresa en los libres 3 al desbancar al piloto británico e impedir que hiciera pleno en los entrenamientos, con Sainz logrando asomarse al top-10 de la sesión.

En cuanto a las discrepancias y matices en la cobertura, los reportes previos enfatizaban la amplia ventaja inicial de Mercedes —sacando diferencias considerables a Verstappen y Ferrari—, mientras que los registros posteriores subrayan la capacidad de respuesta de Verstappen para superar el ritmo impuesto previamente por Russell. Actualmente, la cobertura de medios como Infobae y Disney Plus se centra en la previa y la transmisión de la decimoquinta carrera de la temporada 2026, detallando los horarios y las opciones para ver el evento en vivo, sin que los reportes establezcan todavía resultados definitivos más allá de lo ocurrido en las prácticas libres.