Muere PAC, luchador de AEW, un día después de luchar contra Andrade
Muere PAC, luchador de AEW, a los 40 años un día después de luchar contra Andrade
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Respuestas rápidas
¿Quién fue PAC?
PAC, cuyo nombre real era Benjamin Satterley, fue un luchador profesional que destacó en WWE y AEW
¿Qué edad tenía PAC cuando falleció?
PAC falleció a los 40 años
¿Cuál fue su última lucha?
Su última lucha fue contra Andrade en AEW, un día antes de su fallecimiento
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El resumen
El mundo de la lucha libre está de luto tras el fallecimiento de Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC, a los 40 años. Su muerte ha generado una ola de reacciones y condolencias en la comunidad luchística. Según información disponible, PAC falleció un día después de haber luchado contra Andrade en AEW.
Su última lucha fue un evento que ha generado gran impacto en el mundo de la lucha libre. La noticia de su fallecimiento ha sido reportada por varios medios, incluyendo Superluchas, record.com.mx, El Comercio, MARCA, El Heraldo de México, Reporte Indigo, noticias.foxnews.com y Mediotiempo. Estos medios han destacado la trayectoria de PAC en la lucha libre, incluyendo su paso por WWE y AEW.
La causa de su muerte aún no ha sido ampliamente difundida, por lo que queda pendiente conocer más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.
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Cobertura (9)
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- Reacciones del mundo de la lucha libre al fallecimiento de Pac record.com.mx · hace 5 h
- Penta y Rey Fénix destrozados por muerte de PAC Superluchas · hace 5 h
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- ¿De qué murió Pac? Esto se sabe del fallecimiento del luchador de WWE y AEW, su última lucha ante Andrade Reporte Indigo · hace 5 h
- Benjamin Satterley, estrella de la lucha libre profesional conocida como Pac, fallece a los 40 años noticias.foxnews.com · hace 5 h
- Muere PAC, luchador de AEW, un día después de luchar contra Andrade Mediotiempo · hace 5 h
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