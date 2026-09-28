Muere PAC, luchador de AEW, un día después de luchar contra Andrade

El mundo de la lucha libre está de luto tras el fallecimiento de Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC, a los 40 años. Su muerte ha generado una ola de reacciones y condolencias en la comunidad luchística. Según información disponible, PAC falleció un día después de haber luchado contra Andrade en AEW.

Su última lucha fue un evento que ha generado gran impacto en el mundo de la lucha libre. La noticia de su fallecimiento ha sido reportada por varios medios, incluyendo Superluchas, record.com.mx, El Comercio, MARCA, El Heraldo de México, Reporte Indigo, noticias.foxnews.com y Mediotiempo. Estos medios han destacado la trayectoria de PAC en la lucha libre, incluyendo su paso por WWE y AEW.

La causa de su muerte aún no ha sido ampliamente difundida, por lo que queda pendiente conocer más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.