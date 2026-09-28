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Muere PAC, luchador de AEW, un día después de luchar contra Andrade

Muere PAC, luchador de AEW, a los 40 años un día después de luchar contra Andrade

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Respuestas rápidas

¿Quién fue PAC?

PAC, cuyo nombre real era Benjamin Satterley, fue un luchador profesional que destacó en WWE y AEW

¿Qué edad tenía PAC cuando falleció?

PAC falleció a los 40 años

¿Cuál fue su última lucha?

Su última lucha fue contra Andrade en AEW, un día antes de su fallecimiento

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Tiempo Antena detectó esta historia en 3 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 28 sept, 03:09 UTC
🇬🇧 Ingles 28 sept, 01:39 UTC · New York Post
🇩🇪 Aleman 28 sept, 04:14 UTC · BILD

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El mundo de la lucha libre está de luto tras el fallecimiento de Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC, a los 40 años. Su muerte ha generado una ola de reacciones y condolencias en la comunidad luchística. Según información disponible, PAC falleció un día después de haber luchado contra Andrade en AEW.

Su última lucha fue un evento que ha generado gran impacto en el mundo de la lucha libre. La noticia de su fallecimiento ha sido reportada por varios medios, incluyendo Superluchas, record.com.mx, El Comercio, MARCA, El Heraldo de México, Reporte Indigo, noticias.foxnews.com y Mediotiempo. Estos medios han destacado la trayectoria de PAC en la lucha libre, incluyendo su paso por WWE y AEW.

La causa de su muerte aún no ha sido ampliamente difundida, por lo que queda pendiente conocer más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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PAC AEW lucha libre Benjamin Satterley Andrade

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