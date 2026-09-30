Científicos lanzan la "advertencia más contundente hasta la fecha" sobre los cambios que están transformando los océanos

Diversos medios y agencias como El Boletín, SWI swissinfo.ch, RTVE.es, EFE Verde, Climática, RFI y CNN en Español recogen las alertas emitidas por Copernicus acerca del récord acumulado de calor y la aceleración en la subida marina, particularmente en el Mediterráneo. La acumulación térmica y el calentamiento de las aguas en regiones polares amenazan de forma directa las infraestructuras costeras y la biodiversidad en distintas zonas del planeta, situando el foco en los impactos geográficos y ecológicos de estas alteraciones oceánicas.

La cobertura actual se centra en las mediciones y alertas presentadas por las instituciones científicas, sin que la información disponible detalle por el momento futuras acciones o medidas específicas de respuesta.