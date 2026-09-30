Científicos lanzan la "advertencia más contundente hasta la fecha" sobre los cambios que están transformando los océanos
Científicos lanzan la advertencia más contundente hasta la fecha sobre los cambios drásticos que transforman los océanos mundiales.
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El resumen
Diversos medios y agencias como El Boletín, SWI swissinfo.ch, RTVE.es, EFE Verde, Climática, RFI y CNN en Español recogen las alertas emitidas por Copernicus acerca del récord acumulado de calor y la aceleración en la subida marina, particularmente en el Mediterráneo. La acumulación térmica y el calentamiento de las aguas en regiones polares amenazan de forma directa las infraestructuras costeras y la biodiversidad en distintas zonas del planeta, situando el foco en los impactos geográficos y ecológicos de estas alteraciones oceánicas.
La cobertura actual se centra en las mediciones y alertas presentadas por las instituciones científicas, sin que la información disponible detalle por el momento futuras acciones o medidas específicas de respuesta.
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Cobertura (8)
- El Mediterráneo ya sufre olas de calor de más de 30 días y hasta 4,6 ºC por encima de la media El Mundo · hace 7 h
- El nivel del mar sube 4,2 milímetros al año desde 2012 El Boletín · hace 7 h
- Los océanos sumaron en 2025 calor adicional igual a 40 veces el consumo mundial de energía SWI swissinfo.ch · hace 7 h
- Los océanos acumulan más calor que nunca y se acelera la subida del mar en el Mediterráneo, según Copernicus RTVE.es · hace 7 h
- Copernicus alerta de que la subida del nivel del mar en el Mediterráneo se acelera EFE Verde · hace 7 h
- El océano absorbió en 2025 un calor equivalente a 40 veces la energía que consume toda la humanidad Climática · hace 7 h
- El calentamiento de los océanos polares amenaza infraestructuras y biodiversidad RFI · hace 7 h
- Científicos lanzan la "advertencia más contundente hasta la fecha" sobre los cambios que están transformando los océanos CNN en Español · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Cuál es la velocidad actual de la subida del nivel del mar?
El nivel del mar sube a un ritmo de 4,2 milímetros al año desde 2012, de acuerdo con los datos difundidos.
¿Qué cantidad de calor absorbieron los océanos en 2025?
Los océanos acumularon un calor adicional equivalente a 40 veces el consumo mundial de energía durante el año 2025.
¿Qué regiones específicas se mencionan en la cobertura?
Los reportes destacan la aceleración de la subida del nivel del mar en el Mediterráneo y las amenazas sobre las infraestructuras y la biodiversidad en los océanos polares.
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