Tom Kim se libra de la mili tras ganar el oro en los Juegos Asiáticos
El golfista Tom Kim evita el servicio militar obligatorio tras conseguir la medalla de oro en los Juegos Asiáticos.
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Cobertura (5)
- XX Juegos Asiáticos: El golfista Tom Kim mantiene el liderato, mientras que Nguyen Anh Minh toma la delantera. Vietnam.vn · hace 4 h
- Fue 11 del mundo y ahora busca salvarse del servicio militar: del final de la Presidents Cup a los Juegos Asiáticos ESPN Deportes · hace 4 h
- Ryu Jun-yeol también se alegró… Celebra la medalla de oro en golf masculino de los Juegos Asiáticos de su “mejor amigo” Kim Ju-hyung starnewskorea.com · hace 4 h
- Tom y SH Kim, ante el torneo de sus vidas: o colgarse el oro o dos años de servicio militar lavanguardia.com · hace 4 h
- Tom Kim se libra de la mili tras ganar el oro en los Juegos Asiáticos marca.com · hace 4 h
El resumen
El golfista Tom Kim se ha librado de realizar el servicio militar obligatorio en su país tras proclamarse campeón y obtener la medalla de oro en los Juegos Asiáticos, un logro deportivo que definía su futuro inmediato al estar en juego dos años de mili. La cobertura de medios como Marca, La Vanguardia, ESPN Deportes y starnewskorea.com destaca la relevancia de este triunfo para el deportista, quien llegó a ocupar el puesto 11 del mundo, y recoge también las celebraciones de figuras como su amigo Ryu Jun-yeol.
Por su parte, portales como Vietnam.vn siguieron de cerca el desarrollo de la competición y el rendimiento de otros participantes como Nguyen Anh Minh. Los reportes actuales no detallan los próximos compromisos profesionales de Kim tras este resultado, ni especifican los detalles de su exención militar más allá de su vinculación directa con la conquista de la presea dorada en el torneo.
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Respuestas rápidas
¿Qué título ganó Tom Kim?
Tom Kim ganó la medalla de oro en golf masculino en los Juegos Asiáticos.
¿Por qué era importante este torneo para él?
Porque jugaba por la medalla de oro o se enfrentaba a dos años de servicio militar obligatorio.
¿Qué medios informaron sobre el evento?
La cobertura incluye a Marca, La Vanguardia, ESPN Deportes, starnewskorea.com y Vietnam.vn.
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