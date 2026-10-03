Tom Kim se libra de la mili tras ganar el oro en los Juegos Asiáticos

El golfista Tom Kim se ha librado de realizar el servicio militar obligatorio en su país tras proclamarse campeón y obtener la medalla de oro en los Juegos Asiáticos, un logro deportivo que definía su futuro inmediato al estar en juego dos años de mili. La cobertura de medios como Marca, La Vanguardia, ESPN Deportes y starnewskorea.com destaca la relevancia de este triunfo para el deportista, quien llegó a ocupar el puesto 11 del mundo, y recoge también las celebraciones de figuras como su amigo Ryu Jun-yeol.

Por su parte, portales como Vietnam.vn siguieron de cerca el desarrollo de la competición y el rendimiento de otros participantes como Nguyen Anh Minh. Los reportes actuales no detallan los próximos compromisos profesionales de Kim tras este resultado, ni especifican los detalles de su exención militar más allá de su vinculación directa con la conquista de la presea dorada en el torneo.