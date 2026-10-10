Vinícius, un caos: expulsado por jalón de cabello y le anulan gol
Vinícius Jr. fue expulsado por un jalón de cabello y se perderá el próximo clásico tras un caótico partido contra el Villarreal.
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- Punto central: Vinícius Jr. fue expulsado por un jalón de cabello y se perderá el próximo clásico tras un caótico partido contra el Villarreal.
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El resumen
La jugada desató la polémica en el terreno de juego, donde jugadores como Tchouaméni cuestionaron las decisiones arbitrales, mientras que los análisis posteriores señalan el desconocimiento del reglamento en la acción del delantero brasileño. La baja de Vinícius deja al Real Madrid sin una de sus principales figuras de cara al enfrentamiento en el Camp Nou, apartándole del clásico.
Medios como ESPN Deportes, EL PAÍS, MARCA y ABC han detallado las claves del triunfo madridista y las consecuencias disciplinarias que afronta el delantero por su expulsión. La cobertura no especifica aún la duración exacta de la sanción federativa que se le aplicará al futbolista, por lo que los próximos comunicados oficiales del comité de competición determinarán los partidos específicos que se perderá.
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Cobertura (8)
- Vinicius expulsado por tirar del pelo a un jugador del Villarreal San Antonio Express-News · hace 12 h
- Diomande saca del apuro a Mou Diario AS · hace 12 h
- Vinicius se perderá el clásico: el tirón de pelo y su «conducta agresiva» le alejan del Camp Nou ABC · hace 12 h
- Claves del triunfo del Real Madrid vs Villarreal en LaLiga, J8 ESPN Deportes · hace 12 h
- Real Madrid - Villarreal, en directo, el partido de LaLiga en vivo | Tchouaméni: “No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja” EL PAÍS · hace 12 h
- Vinicius expulsado por tirar del pelo a un jugador del Villarreal Reading Eagle · hace 12 h
- Es probable que Vinicius no conozca el reglamento... MARCA · hace 12 h
- Vinícius, un caos: expulsado por jalón de cabello y le anulan gol ESPN Deportes · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Por qué fue expulsado Vinícius?
Fue expulsado por tirar del pelo a un jugador del Villarreal, una acción calificada como conducta agresiva.
¿Qué partido se perderá Vinícius tras la sanción?
Los reportes señalan que se perderá el clásico en el Camp Nou.
¿Qué ocurrió con su gol?
El gol anotado por Vinícius fue anulado durante el encuentro frente al Villarreal.
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