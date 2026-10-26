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¿Tom Brady y Candice Swanepoel son pareja?

Surgen versiones sobre un posible romance entre Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: ¿Tom Brady y Candice Swanepoel son pareja?
  • Punto central: Surgen versiones sobre un posible romance entre Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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Cobertura (6)

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Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 26 oct, 00:09 UTC
🇬🇧 Ingles 25 oct, 17:39 UTC · E! News

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Medios internacionales y nacionales informan sobre un supuesto vínculo sentimental entre el exjugador Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel tras su divorcio de Gisele Bündchen. Por ahora, las publicaciones se centran en cuestionar si ambas figuras son pareja y en detallar la trayectoria de la modelo de Victoria&#039;s Secret sin que existan confirmaciones oficiales adicionales.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Quiénes son los protagonistas de los rumores?

Los reportes involucran al exdeportista Tom Brady y a la modelo Candice Swanepoel.

¿Qué antecedentes se mencionan sobre Tom Brady?

Las notas hacen referencia a su divorcio previo de Gisele Bündchen.

¿Dónde se vio recientemente a Candice Swanepoel?

Medios como marca usa informaron sobre su presencia en el evento UFC 333.

Velocidad

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Temas

Tom Brady Candice Swanepoel Gisele Bündchen UFC 333

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