¿Tom Brady y Candice Swanepoel son pareja?
Surgen versiones sobre un posible romance entre Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel.
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Cobertura (6)
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El resumen
Medios internacionales y nacionales informan sobre un supuesto vínculo sentimental entre el exjugador Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel tras su divorcio de Gisele Bündchen. Por ahora, las publicaciones se centran en cuestionar si ambas figuras son pareja y en detallar la trayectoria de la modelo de Victoria's Secret sin que existan confirmaciones oficiales adicionales.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Quiénes son los protagonistas de los rumores?
Los reportes involucran al exdeportista Tom Brady y a la modelo Candice Swanepoel.
¿Qué antecedentes se mencionan sobre Tom Brady?
Las notas hacen referencia a su divorcio previo de Gisele Bündchen.
¿Dónde se vio recientemente a Candice Swanepoel?
Medios como marca usa informaron sobre su presencia en el evento UFC 333.
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