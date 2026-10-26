↑ En aumento Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana ¿Tom Brady y Candice Swanepoel son pareja? Surgen versiones sobre un posible romance entre Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel. 6 fuentes 6 artículos 18 velocidad +84% desde la primera detección hace 11 h primera detección

⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Clave informativa: ¿Tom Brady y Candice Swanepoel son pareja?

¿Tom Brady y Candice Swanepoel son pareja? Punto central: Surgen versiones sobre un posible romance entre Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel.

Surgen versiones sobre un posible romance entre Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel. Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados.

Puntuación de velocidad de 18 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 6 artículos verificados. Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.

⚡ Índice de Velocidad: 18 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general. Abrir Radar en Directo →

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🌍 Propagación entre idiomas Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo. 🇪🇸 Espanol 26 oct, 00:09 UTC 🇬🇧 Ingles 25 oct, 17:39 UTC · E! News Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen Medios internacionales y nacionales informan sobre un supuesto vínculo sentimental entre el exjugador Tom Brady y la modelo Candice Swanepoel tras su divorcio de Gisele Bündchen. Por ahora, las publicaciones se centran en cuestionar si ambas figuras son pareja y en detallar la trayectoria de la modelo de Victoria's Secret sin que existan confirmaciones oficiales adicionales. Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas ¿Quiénes son los protagonistas de los rumores? Los reportes involucran al exdeportista Tom Brady y a la modelo Candice Swanepoel. ¿Qué antecedentes se mencionan sobre Tom Brady? Las notas hacen referencia a su divorcio previo de Gisele Bündchen. ¿Dónde se vio recientemente a Candice Swanepoel? Medios como marca usa informaron sobre su presencia en el evento UFC 333.

Velocidad A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA ¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas? Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo. 🚀 Despegue: Evolucionando a debate internacional prioritario 📈 Mantiene impulso: Alto impacto continuado durante 24–48 horas ⏳ En estabilización: Ha alcanzado el pico y pasa a cobertura rutinaria 📉 Desvanecimiento rápido: Pérdida de interés prevista en pocas horas