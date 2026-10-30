¡Rompe su silencio! Luciana Fuster confiesa si ‘serruchó’ a Jessica Newton y revela cómo llegó a la dirección del Miss Grand Perú
Luciana Fuster asume la dirección de Miss Grand Perú, generando reacciones en el entorno de Jessica Newton.
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Respuestas rápidas
¿Quién asumió la dirección de Miss Grand Perú?
Luciana Fuster asumió la dirección del certamen, de acuerdo con los registros de Revista COSAS Perú y Trome.com.
¿Quiénes se han pronunciado sobre el cambio de dirección?
La cobertura incluye reacciones de Cassandra Sánchez de la Madrid y el respaldo de Suheyn Cipriani hacia Jessica Newton.
¿Qué ocurrió con Lutty Lobatón según los reportes?
Infobae informa que Lutty Lobatón, quien era mano derecha de Jessica Newton, ahora trabaja con Luciana Fuster en un nuevo rol.
El resumen
Cinco artículos detallan que Luciana Fuster ha asumido la dirección de Miss Grand Perú, lo que ha provocado diversas reacciones en el medio local. Según lo publicado por Trome.com, Fuster rompió su silencio para confesar cómo llegó al cargo y aclarar si desplazó a Jessica Newton. La cobertura también destaca mensajes y posicionamientos de figuras cercanas a Newton.
Por un lado, La República reporta un mensaje contundente de Cassandra Sánchez de la Madrid tras la pérdida de la dirección del certamen por parte de Jessica Newton. Por otro lado, Infobae señala que Lutty Lobatón, quien fuera mano derecha de Newton, ahora trabaja con Fuster bajo un nuevo rol, mientras que ATV.pe informa que Suheyn Cipriani expresó respaldo a Jessica Newton tras la selección de la nueva directora. Las publicaciones de Revista COSAS Perú confirman el nombramiento oficial de Fuster al frente de la organización.
La cobertura actual se limita a registrar las declaraciones de la nueva directora y las reacciones de los involucrados, sin especificar aún los próximos cambios operativos que implementará la nueva gestión en el concurso.
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Cobertura (5)
- Luciana Fuster asume la dirección de Miss Grand Perú Revista COSAS Perú · hace 5 h
- Suheyn Cipriani respalda a Jessica Newton tras selección de Luciana Fuster como nueva directora ATV.pe · hace 5 h
- Cassandra Sánchez de la Madrid lanza contundente mensaje luego de que Jessica Newton perdiera dirección del Miss Grand Perú por Luciana Fuster La República · hace 5 h
- Jessica Newton pierde a su mano derecha: Lutty Lobatón ahora trabaja con Luciana Fuster y este es su nuevo rol Infobae · hace 5 h
- ¡Rompe su silencio! Luciana Fuster confiesa si ‘serruchó’ a Jessica Newton y revela cómo llegó a la dirección del Miss Grand Perú Trome.com · hace 5 h
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