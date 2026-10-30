¡Rompe su silencio! Luciana Fuster confiesa si ‘serruchó’ a Jessica Newton y revela cómo llegó a la dirección del Miss Grand Perú

Cinco artículos detallan que Luciana Fuster ha asumido la dirección de Miss Grand Perú, lo que ha provocado diversas reacciones en el medio local. Según lo publicado por Trome.com, Fuster rompió su silencio para confesar cómo llegó al cargo y aclarar si desplazó a Jessica Newton. La cobertura también destaca mensajes y posicionamientos de figuras cercanas a Newton.

Por un lado, La República reporta un mensaje contundente de Cassandra Sánchez de la Madrid tras la pérdida de la dirección del certamen por parte de Jessica Newton. Por otro lado, Infobae señala que Lutty Lobatón, quien fuera mano derecha de Newton, ahora trabaja con Fuster bajo un nuevo rol, mientras que ATV.pe informa que Suheyn Cipriani expresó respaldo a Jessica Newton tras la selección de la nueva directora. Las publicaciones de Revista COSAS Perú confirman el nombramiento oficial de Fuster al frente de la organización.

La cobertura actual se limita a registrar las declaraciones de la nueva directora y las reacciones de los involucrados, sin especificar aún los próximos cambios operativos que implementará la nueva gestión en el concurso.