Miss República Dominicana sufre accidente antes de llegar a Puerto Rico para Miss Universe
El vehículo en el que viajaban Magali Febles y la candidata sufrió un volcamiento antes del certamen.
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- Punto central: El vehículo en el que viajaban Magali Febles y la candidata sufrió un volcamiento antes del certamen.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes iban en el vehículo accidentado?
Viajaban Magali Febles y la representante de la República Dominicana para Miss Universo 2026.
¿Dónde ocurrió el incidente de tránsito?
El hecho se registró en la avenida Núñez de Cáceres.
¿Hacia dónde se dirigía la candidata?
Se trasladaba hacia Puerto Rico para participar en el certamen de Miss Universo.
El resumen
Un automóvil en el que se trasladaban Magali Febles y la representante de la República Dominicana para Miss Universo 2026, Melissa Núñez, sufrió un volcamiento y un accidente de tránsito en la avenida Núñez de Cáceres. El suceso ocurrió antes de la llegada de la candidata a Puerto Rico para participar en el certamen internacional, según reportan medios como Primera Hora, El Nuevo Día, Diario Libre y El Vocero de Puerto Rico, los cuales también han dado seguimiento a su preparación rumbo a la corona y a su conexión especial con Puerto Rico.
La cobertura actual no detalla el estado de salud de las pasajeras tras el volcamiento ni especifica si este incidente afectará su llegada y participación en el evento de Miss Universo.
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Cobertura (5)
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