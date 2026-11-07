Miss República Dominicana sufre accidente antes de llegar a Puerto Rico para Miss Universe

Un automóvil en el que se trasladaban Magali Febles y la representante de la República Dominicana para Miss Universo 2026, Melissa Núñez, sufrió un volcamiento y un accidente de tránsito en la avenida Núñez de Cáceres. El suceso ocurrió antes de la llegada de la candidata a Puerto Rico para participar en el certamen internacional, según reportan medios como Primera Hora, El Nuevo Día, Diario Libre y El Vocero de Puerto Rico, los cuales también han dado seguimiento a su preparación rumbo a la corona y a su conexión especial con Puerto Rico.

La cobertura actual no detalla el estado de salud de las pasajeras tras el volcamiento ni especifica si este incidente afectará su llegada y participación en el evento de Miss Universo.