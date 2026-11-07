Olga Tañón, Gloria Trevi y más: 5 mejores momentos de los Premios HEAT 2026

Los artistas y presentadores que protagonizan los Premios HEAT Latin Music 2026 ganan visibilidad internacional a través de galardones, presentaciones en el showcase y roles de conducción, según la cobertura de medios como Billboard, Infobae, Dallas News, Quadratin Jalisco y El Espectador. Gloria Trevi recibió el reconocimiento como Artista de Oro, mientras que figuras como Yeri Mua, Aaron Mercury, HaAsh y Grupo 5 resultaron triunfadoras en la ceremonia.

El evento también contó con la participación en el showcase de la arrolladora banda El Limón, Juan Magán y Jessi Uribe. En el apartado de conducción, Alejandra Espinoza se sumó a Karime Pindter, Caroline Aquino y Marko.

La información disponible se limita a destacar momentos específicos y nombres de ganadores y presentadores, sin que los reportes detallen los criterios de selección de los premios ni la programación completa de la gala.