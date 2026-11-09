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Muere el locutor Alejandro Sánchez, conocido como El Feo Nuclear

El fallecimiento del veterano locutor y productor Alejandro Sánchez moviliza la cobertura mediática en Santiago.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
  • Clave informativa: Muere el locutor Alejandro Sánchez, conocido como El Feo Nuclear
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El resumen

Medios como Hoy Digital reportaron el deceso de Alejandro Sánchez, ampliamente conocido como El Feo Nuclear, quien contaba con una trayectoria superior a 50 años en los medios de comunicación. Publicaciones adicionales de Acento, AlMomento.net, El Nacional y Listin Diario confirmaron el fallecimiento ocurrido en Santiago, destacando su faceta como icónico periodista y productor vinculado al programa Santiago en Coche.

La cobertura actual se limita a registrar la partida del locutor sin que los reportes disponibles especifiquen las causas del fallecimiento ni detalles sobre las honras fúnebres.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 min.

Respuestas rápidas

¿Quién era Alejandro Sánchez?

Era un veterano locutor, periodista y productor conocido en el ámbito comunicacional como El Feo Nuclear.

¿Qué trayectoria tenía?

Contaba con más de 50 años de trayectoria en los medios y estaba vinculado a Santiago en Coche.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

La cobertura sitúa el fallecimiento en la ciudad de Santiago.

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Alejandro Sánchez El Feo Nuclear Santiago Locutor Obituario

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