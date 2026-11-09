Muere el locutor Alejandro Sánchez, conocido como El Feo Nuclear
El fallecimiento del veterano locutor y productor Alejandro Sánchez moviliza la cobertura mediática en Santiago.
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El resumen
Medios como Hoy Digital reportaron el deceso de Alejandro Sánchez, ampliamente conocido como El Feo Nuclear, quien contaba con una trayectoria superior a 50 años en los medios de comunicación. Publicaciones adicionales de Acento, AlMomento.net, El Nacional y Listin Diario confirmaron el fallecimiento ocurrido en Santiago, destacando su faceta como icónico periodista y productor vinculado al programa Santiago en Coche.
La cobertura actual se limita a registrar la partida del locutor sin que los reportes disponibles especifiquen las causas del fallecimiento ni detalles sobre las honras fúnebres.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 2 min.
Respuestas rápidas
¿Quién era Alejandro Sánchez?
Era un veterano locutor, periodista y productor conocido en el ámbito comunicacional como El Feo Nuclear.
¿Qué trayectoria tenía?
Contaba con más de 50 años de trayectoria en los medios y estaba vinculado a Santiago en Coche.
¿Dónde ocurrieron los hechos?
La cobertura sitúa el fallecimiento en la ciudad de Santiago.
Cobertura (5)
- Muere Alejandro Sánchez, "El Feo Nuclear", locutor y productor con más de 50 años de trayectoria Hoy Digital · hace 3 h
- Fallece en Santiago el veterano locutor Alejandro Sánchez, 'El Feo Nuclear' Acento · hace 3 h
- Santiago: Fallece Alejandro Sánchez “El Feo Nuclear” AlMomento.net · hace 3 h
- Fallece "Feo Nuclear", icónico periodista y productor de Santiago en Coche El Nacional — La voz de todos · hace 3 h
- Muere el locutor Alejandro Sánchez, conocido como El Feo Nuclear Listin Diario · hace 3 h
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