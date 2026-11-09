Muere el locutor Alejandro Sánchez, conocido como El Feo Nuclear

Medios como Hoy Digital reportaron el deceso de Alejandro Sánchez, ampliamente conocido como El Feo Nuclear, quien contaba con una trayectoria superior a 50 años en los medios de comunicación. Publicaciones adicionales de Acento, AlMomento.net, El Nacional y Listin Diario confirmaron el fallecimiento ocurrido en Santiago, destacando su faceta como icónico periodista y productor vinculado al programa Santiago en Coche.

La cobertura actual se limita a registrar la partida del locutor sin que los reportes disponibles especifiquen las causas del fallecimiento ni detalles sobre las honras fúnebres.