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Fallece en Baní a los 77 años de edad la exgobernadora Nelly Melo de Guerrero

La provincia Peravia pierde a Nelly Melo de Guerrero, exgobernadora y figura política clave del PLD.

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  • Clave informativa: Fallece en Baní a los 77 años de edad la exgobernadora Nelly Melo de Guerrero
  • Punto central: La provincia Peravia pierde a Nelly Melo de Guerrero, exgobernadora y figura política clave del PLD.
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El resumen

La militancia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los habitantes de la provincia Peravia lamentan la partida de Nelly Melo de Guerrero, quien se desempeñaba como miembro del Comité Central de la organización política y exgobernadora de la demarcación. El deceso de la exfuncionaria y esposa del exsenador Wilton Guerrero se produjo en Baní a los 77 años de edad, un acontecimiento confirmado de manera oficial por el propio partido político y difundido ampliamente por diversos medios informativos dominicanos.

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Respuestas rápidas

¿Quién era Nelly Melo de Guerrero?

Era exgobernadora de la provincia Peravia, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y esposa del exsenador Wilton Guerrero.

¿A qué edad falleció y dónde?

Falleció en Baní a los 77 años de edad, según informaron medios dominicanos y confirmó el PLD.

¿Qué se sabe sobre las causas de su fallecimiento?

Los titulares disponibles hasta el momento no especifican las causas de su muerte ni los detalles sobre sus honras fúnebres.

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