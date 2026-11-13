Fallece en Baní a los 77 años de edad la exgobernadora Nelly Melo de Guerrero
La provincia Peravia pierde a Nelly Melo de Guerrero, exgobernadora y figura política clave del PLD.
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El resumen
La militancia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los habitantes de la provincia Peravia lamentan la partida de Nelly Melo de Guerrero, quien se desempeñaba como miembro del Comité Central de la organización política y exgobernadora de la demarcación. El deceso de la exfuncionaria y esposa del exsenador Wilton Guerrero se produjo en Baní a los 77 años de edad, un acontecimiento confirmado de manera oficial por el propio partido político y difundido ampliamente por diversos medios informativos dominicanos.
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Cobertura (5)
- Fallece exgobernadora de Peravia y esposa del exsenador Wilton Guerrero Proceso.com.do · hace 4 h
- El PLD confirma el fallecimiento de Nelly Melo, exgobernadora de la provincia Peravia El Nacional — La voz de todos · hace 4 h
- Fallece Nelly Melo, exgobernadora de Peravia y esposa de Wilton Guerrero El Nuevo Diario · hace 4 h
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- Fallece en Baní a los 77 años de edad la exgobernadora Nelly Melo de Guerrero Listín Diario · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Quién era Nelly Melo de Guerrero?
Era exgobernadora de la provincia Peravia, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y esposa del exsenador Wilton Guerrero.
¿A qué edad falleció y dónde?
Falleció en Baní a los 77 años de edad, según informaron medios dominicanos y confirmó el PLD.
¿Qué se sabe sobre las causas de su fallecimiento?
Los titulares disponibles hasta el momento no especifican las causas de su muerte ni los detalles sobre sus honras fúnebres.
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