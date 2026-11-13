Fallece en Baní a los 77 años de edad la exgobernadora Nelly Melo de Guerrero

La militancia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los habitantes de la provincia Peravia lamentan la partida de Nelly Melo de Guerrero, quien se desempeñaba como miembro del Comité Central de la organización política y exgobernadora de la demarcación. El deceso de la exfuncionaria y esposa del exsenador Wilton Guerrero se produjo en Baní a los 77 años de edad, un acontecimiento confirmado de manera oficial por el propio partido político y difundido ampliamente por diversos medios informativos dominicanos.