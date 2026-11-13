"Yo soy Rocky": la nueva película que muestra cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a ser una estrella de Hollywood gracias a su guion de "Rocky"

La cinta narra cómo el actor pasó de vivir en la calle a convertirse en estrella tras escribir y protagonizar "Rocky" en 1976. La cobertura destaca el reparto coral con AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, PJ Byrne, Jay Duplass, Matt Dillon y Tracy Letts, y el enfoque en los productores que defendieron a Stallone como protagonista.

Reforma la califica de "entretenida y con carisma", mientras Otros Cines publica una crítica detallada. Yahoo en Español resalta la historia real detrás de la producción y BBC contextualiza el viaje del guionista a icono cultural.

Telemetro reporta un concierto promocional en Nueva York con la presencia del propio Stallone. Lo que sigue es la recepción en taquilla y la respuesta del público tras el estreno simultáneo en múltiples mercados, así como la posible temporada de premios para el elenco y la dirección de Farrelly.