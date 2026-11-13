"Yo soy Rocky": la nueva película que muestra cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a ser una estrella de Hollywood gracias a su guion de "Rocky"
La película "Yo soy Rocky" estrena el 12 de noviembre de 2026 retratando el ascenso de Stallone desde la calle hasta Hollywood.
- Clave informativa: "Yo soy Rocky": la nueva película que muestra cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a ser una estrella de Hollywood gracias a su guion de "Rocky"
- Punto central: La película "Yo soy Rocky" estrena el 12 de noviembre de 2026 retratando el ascenso de Stallone desde la calle hasta Hollywood.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Respuestas rápidas
¿De qué trata "Yo soy Rocky"?
Es una película biográfica que muestra cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a ser estrella de Hollywood gracias a su guion y protagonismo en "Rocky" (1976).
¿Quiénes protagonizan la película?
Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone, acompañado por AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, PJ Byrne, Jay Duplass, Matt Dillon y Tracy Letts, bajo la dirección de Peter Farrelly.
¿Cuándo se estrenó?
El estreno tuvo lugar el 12 de noviembre de 2026, con eventos promocionales como un concierto en Nueva York con la presencia de Sylvester Stallone.
El resumen
La cinta narra cómo el actor pasó de vivir en la calle a convertirse en estrella tras escribir y protagonizar "Rocky" en 1976. La cobertura destaca el reparto coral con AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, PJ Byrne, Jay Duplass, Matt Dillon y Tracy Letts, y el enfoque en los productores que defendieron a Stallone como protagonista.
Reforma la califica de "entretenida y con carisma", mientras Otros Cines publica una crítica detallada. Yahoo en Español resalta la historia real detrás de la producción y BBC contextualiza el viaje del guionista a icono cultural.
Telemetro reporta un concierto promocional en Nueva York con la presencia del propio Stallone. Lo que sigue es la recepción en taquilla y la respuesta del público tras el estreno simultáneo en múltiples mercados, así como la posible temporada de premios para el elenco y la dirección de Farrelly.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Así se vivió el concierto de Rocky en Nueva York con la presencia de Sylvester Stallone Telemetro · hace 5 h
- Yo Soy Rocky: Entretenida y con carisma Reforma · hace 5 h
- Crítica de “Yo soy Rocky” (“I Play Rocky”), película de Peter Farrelly con Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell, PJ Byrne, Jay Duplass, Matt Dillon y Tracy Letts Otros Cines · hace 5 h
- ‘Yo soy Rocky’: La historia real de los productores que defendieron que Sylvester Stallone protagonizara ‘Rocky’ Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
- "Yo soy Rocky": la nueva película que muestra cómo Sylvester Stallone pasó de vivir en la calle a ser una estrella de Hollywood gracias a su guion de "Rocky" BBC · hace 5 h
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Sylvester Stallone cumple 80: su cruel infancia, la feroz rivalidad con Arnold Schwarzenegger y el conflicto por su legado
Sylvester Stallone celebra su 80 cumpleaños mientras la prensa analiza su infancia, sus rivalidades y la disputa actual por su legado.
Sylvester Stallone, la leyenda del Hollywood de acción, cumple 80 años
Sylvester Stallone celebra su llegada a los 80 años, destacando su legado en el cine de acción y sus hábitos de vida.