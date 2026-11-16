David Beckham no quiere sus productos en la gasolinera: el exfutbolista demanda a los productores de sus fragancias por venderlas rebajadas

La comercialización de perfumes asociados al exfutbolista en estaciones de servicio y tiendas de descuento ha provocado una disputa legal en los tribunales. David Beckham ha interpuesto una demanda contra los productores y distribuidores de sus fragancias al descubrir que sus productos se ofrecen rebajados en establecimientos de bajo coste y gasolineras, según informan medios como EL PAÍS, El Periódico, El Español, Goal.com y OkDiario.

La acción judicial reclama una millonaria compensación económica, con cifras que varían en los reportes entre los 38 y los 41 millones, dependiendo de la cobertura. La controversia surge por la discrepancia entre la imagen de marca deseada para estos productos y los canales de distribución reales donde han sido localizados.

Los detalles sobre cómo se resolvió la comercialización y las respuestas de las distribuidoras afectadas no figuran en las primeras informaciones disponibles.