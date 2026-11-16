David Beckham no quiere sus productos en la gasolinera: el exfutbolista demanda a los productores de sus fragancias por venderlas rebajadas
Una demanda millonaria pone el foco en la venta no autorizada de fragancias de David Beckham en gasolineras.
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- Punto central: Una demanda millonaria pone el foco en la venta no autorizada de fragancias de David Beckham en gasolineras.
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Cobertura (5)
- David Beckham monta en cólera al descubrir que venden sus perfumes en gasolineras y reclama 41 millones de ... OkDiario · hace 5 h
- David Beckham presenta una demanda y exige nada menos que 38 (!) millones de euros Goal.com · hace 5 h
- David Beckham interpone una demanda de 40M de dólares tras hallar sus perfumes en gasolineras y tiendas 'low cost' El Español · hace 5 h
- David Beckham lleva a los tribunales a la distribuidora de sus perfumes por venderlos en gasolineras El Periódico · hace 5 h
- David Beckham no quiere sus productos en la gasolinera: el exfutbolista demanda a los productores de sus fragancias por venderlas rebajadas EL PAÍS · hace 5 h
El resumen
La comercialización de perfumes asociados al exfutbolista en estaciones de servicio y tiendas de descuento ha provocado una disputa legal en los tribunales. David Beckham ha interpuesto una demanda contra los productores y distribuidores de sus fragancias al descubrir que sus productos se ofrecen rebajados en establecimientos de bajo coste y gasolineras, según informan medios como EL PAÍS, El Periódico, El Español, Goal.com y OkDiario.
La acción judicial reclama una millonaria compensación económica, con cifras que varían en los reportes entre los 38 y los 41 millones, dependiendo de la cobertura. La controversia surge por la discrepancia entre la imagen de marca deseada para estos productos y los canales de distribución reales donde han sido localizados.
Los detalles sobre cómo se resolvió la comercialización y las respuestas de las distribuidoras afectadas no figuran en las primeras informaciones disponibles.
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Respuestas rápidas
¿Por qué ha demandado David Beckham a los productores?
El exfutbolista ha presentado una demanda tras descubrir que sus fragancias se venden rebajadas en gasolineras y tiendas de descuento.
¿Qué cantidad se reclama en la demanda?
Las coberturas mencionan cifras que oscilan entre los 38 y los 41 millones en diferentes monedas como euros y dólares.
¿Qué medios informan sobre este caso?
La noticia ha sido recogida por publicaciones como EL PAÍS, El Periódico, El Español, Goal.com y OkDiario.
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