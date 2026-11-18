Cuál es el grado de estudios y cuánto gana Lorena de la Garza, diputada que mandó fumigar mariposas monarca en Nuevo León
Una fumigación en Nuevo León previa a un mitin político genera indignación y acciones legales.
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El resumen
La controversia surge tras la fumigación de un parque en Nuevo León donde transitan las mariposas monarca, un hecho vinculado a un mitin de la diputada Lorena de la Garza. Esta acción provocó reacciones inmediatas y cuestionamientos públicos sobre la autorización de dichas medidas ambientales.
Diversos medios, entre ellos LatinUS, El Financiero e Infobae, detallan que se prepara una denuncia ante la Profepa. Asimismo, Martha Herrera exigió a las autoridades de Monterrey esclarecer quién otorgó los permisos para realizar la fumigación en el área natural protegida.
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Cobertura (5)
- Martha Herrera exige a Monterrey aclarar quién autorizó fumigación en parque con mariposas monarcas gamavisión · hace 7 h
- Protegen ruta de mariposa monarca tras fumigación en NL La Octava · hace 7 h
- Alistan denuncia en la Profepa por la fumigación de mariposas monarca en NL previo a mitin de diputada LatinUS · hace 7 h
- ¿Quién es Lorena de la Garza, diputada que fumigó un parque donde pasan las mariposas monarca? El Financiero · hace 7 h
- Cuál es el grado de estudios y cuánto gana Lorena de la Garza, diputada que mandó fumigar mariposas monarca en Nuevo León Infobae · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en el parque de Nuevo León?
Se llevó a cabo una fumigación en una zona de paso de la mariposa monarca previo a un mitin de la diputada Lorena de la Garza.
¿Qué acciones legales se están tomando?
La cobertura señala que se alista una denuncia ante la Profepa y que Martha Herrera exigió a Monterrey aclarar quién autorizó la fumigación.
¿Qué outlets informan sobre el caso?
Medios como gamavisión, La Octava, LatinUS, El Financiero e Infobae han dado seguimiento al tema.
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