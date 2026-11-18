La controversia surge tras la fumigación de un parque en Nuevo León donde transitan las mariposas monarca, un hecho vinculado a un mitin de la diputada Lorena de la Garza. Esta acción provocó reacciones inmediatas y cuestionamientos públicos sobre la autorización de dichas medidas ambientales.

Diversos medios, entre ellos LatinUS, El Financiero e Infobae, detallan que se prepara una denuncia ante la Profepa. Asimismo, Martha Herrera exigió a las autoridades de Monterrey esclarecer quién otorgó los permisos para realizar la fumigación en el área natural protegida.