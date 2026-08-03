Alertan por brote de infecciones por ecoli en EU
Alerta sanitaria en EE. UU.: retiran arándanos y frutos rojos congelados por posible E. coli, con decenas de hospitalizados.
Cobertura (6)
- Retiran arándanos y frutos rojos congelados por posible contaminación de E.coli 24-horas.mx · hace 1 d
- Retiran Frutos Rojos del Mercado por Posible Contaminación con E. coli Diario CAMBIO 22 · hace 1 d
- ¡Peligro en el congelador!, retiran arándanos y frutos rojos por posible E. coli Publimetro México · hace 1 d
- Estos son los 8 estados donde se vendieron las MORAS contaminadas con E.COLI que han dejado a decenas de hospitalizados El Heraldo de México · hace 1 d
- Publix amplía retiro de frutas congeladas por posible contaminación con E. coli: esto es lo que debes revisar MundoNOW · hace 1 d
- Alertan por brote de infecciones por ecoli en EU El Universal · hace 1 d
El resumen
La alerta se emitió temprano en la jornada y ya ha generado la retirada de los productos en varios puntos de venta. El Heraldo de México detalló que las moras contaminadas fueron parte del lote retirado, mientras que MundoNOW indicó que la cadena de supermercados Publix amplió su recall para cubrir más paquetes de frutos rojos congelados.
Medios como 24‑horas.mx y Diario CAMBIO 22 confirmaron la retirada de arándanos y otros frutos rojos del mercado, instando a los consumidores a revisar etiquetas y fechas de vencimiento. Sin embargo, la cobertura no especifica aún el origen exacto de la contaminación ni el número total de lotes afectados.
Las autoridades continúan evaluando la cadena de suministro y han pedido a los distribuidores que mantengan la información actualizada mientras se investiga la magnitud del brote.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (71% respaldado) Actualizado hace 13 h.
Respuestas rápidas
¿Qué productos fueron retirados?
Se retiraron arándanos y otros frutos rojos congelados que podrían estar contaminados con E. coli.
¿Cuántos estados están involucrados?
Según El Heraldo de México, ocho estados reportaron casos vinculados al lote contaminado.
¿Qué medidas recomienda el recall de Publix?
Publix amplió su retiro e insta a los consumidores a revisar sus paquetes de frutos rojos congelados y desechar los que coincidan con el lote afectado.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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