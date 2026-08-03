Alertan por brote de infecciones por ecoli en EU

La alerta se emitió temprano en la jornada y ya ha generado la retirada de los productos en varios puntos de venta. El Heraldo de México detalló que las moras contaminadas fueron parte del lote retirado, mientras que MundoNOW indicó que la cadena de supermercados Publix amplió su recall para cubrir más paquetes de frutos rojos congelados.

Medios como 24‑horas.mx y Diario CAMBIO 22 confirmaron la retirada de arándanos y otros frutos rojos del mercado, instando a los consumidores a revisar etiquetas y fechas de vencimiento. Sin embargo, la cobertura no especifica aún el origen exacto de la contaminación ni el número total de lotes afectados.

Las autoridades continúan evaluando la cadena de suministro y han pedido a los distribuidores que mantengan la información actualizada mientras se investiga la magnitud del brote.