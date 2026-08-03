Ariana Grande se baja de un musical para tomarse un descanso del escrutinio "constante" al que se siente sometida

Los seguidores e interesados en la industria del entretenimiento enfrentarán la ausencia de Ariana Grande de los escenarios, el cine y la música tras concluir su gira mundial. Esta decisión de retirarse temporalmente y apartarse del foco público surge en medio de críticas relacionadas con su aspecto y la presión derivada de la exposición mediática constante.

La medida incluye apartarse de los proyectos musicales y cinematográficos, además de cancelar un reencuentro previsto con Jonathan Bailey y rechazar un papel en un musical. Según los representantes y la información difundida por diversos medios, este descanso responde al desgaste generado por el escrutinio público al que se siente sometida.

La cobertura actual no especifica la duración exacta que tendrá este retiro temporal de la vida pública ni detalla los plazos futuros para su retorno a las actividades artísticas.