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Todos los estrenos de agosto 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

Las plataformas de streaming y las salas de cine detallan sus llegadas para el octavo mes del año.

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Respuestas rápidas

¿Qué plataformas de streaming figuran en los estrenos?

La cobertura menciona a Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV.

¿Qué películas se destacan en la cartelera de cine?

Los reportes señalan títulos como Insidious y Coyote vs Acme.

¿Qué medios cubren los estrenos de agosto de 2026?

Entre los medios se encuentran CNN en Español, Excélsior, El Informador, Plano Informativo y El Séptimo Arte.

El resumen

5 medios informan sobre las novedades que llegan a las pantallas durante agosto de 2026, abarcando tanto producciones para el hogar como producciones para la gran pantalla. La cobertura detalla títulos específicos en la cartelera de cine y catálogos digitales, mencionando producciones como Insidious y Coyote vs Acme en cines, además de los estrenos previstos en servicios como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV, según reportan CNN en Español, Excélsior, El Informador, Plano Informativo y El Séptimo Arte.

La información disponible se limita al listado de títulos y carteleras anunciadas, sin profundizar en tramas detalladas o cifras de recepción de las obras.

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