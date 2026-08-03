Todos los estrenos de agosto 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

5 medios informan sobre las novedades que llegan a las pantallas durante agosto de 2026, abarcando tanto producciones para el hogar como producciones para la gran pantalla. La cobertura detalla títulos específicos en la cartelera de cine y catálogos digitales, mencionando producciones como Insidious y Coyote vs Acme en cines, además de los estrenos previstos en servicios como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV, según reportan CNN en Español, Excélsior, El Informador, Plano Informativo y El Séptimo Arte.

La información disponible se limita al listado de títulos y carteleras anunciadas, sin profundizar en tramas detalladas o cifras de recepción de las obras.