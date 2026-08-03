Todos los estrenos de agosto 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV
Las plataformas de streaming y las salas de cine detallan sus llegadas para el octavo mes del año.
Respuestas rápidas
¿Qué plataformas de streaming figuran en los estrenos?
La cobertura menciona a Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV.
¿Qué películas se destacan en la cartelera de cine?
Los reportes señalan títulos como Insidious y Coyote vs Acme.
¿Qué medios cubren los estrenos de agosto de 2026?
Entre los medios se encuentran CNN en Español, Excélsior, El Informador, Plano Informativo y El Séptimo Arte.
El resumen
5 medios informan sobre las novedades que llegan a las pantallas durante agosto de 2026, abarcando tanto producciones para el hogar como producciones para la gran pantalla. La cobertura detalla títulos específicos en la cartelera de cine y catálogos digitales, mencionando producciones como Insidious y Coyote vs Acme en cines, además de los estrenos previstos en servicios como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV, según reportan CNN en Español, Excélsior, El Informador, Plano Informativo y El Séptimo Arte.
La información disponible se limita al listado de títulos y carteleras anunciadas, sin profundizar en tramas detalladas o cifras de recepción de las obras.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 13 h.
Cobertura (5)
- ¿Qué ver en el cine en agosto de 2026? Insidious, Coyote vs Acme y más en la cartelera Excélsior · hace 17 h
- Series y películas El Séptimo Arte · hace 17 h
- Estrenos en 'streaming' agosto 2026 Plano Informativo · hace 17 h
- Cartelera Cinépolis: La lista completa de estrenos imperdibles para agosto 2026 El Informador · hace 17 h
- Todos los estrenos de agosto 2026: series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV CNN en Español · hace 17 h
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