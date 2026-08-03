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Fuerte castigo a pelotero venezolano por brutal agresión a un rival en pleno juego

Un brutal puñetazo de Danry Vásquez en la LMB desata una pelea y una sanción ejemplar que sacude al béisbol mexicano.

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El resumen

Tras ser eliminado en la jugada, recibió un puñetazo de sorpresa a un jugador de campo, lo que desencadenó una disputa violenta dentro del terreno. Testigos grabaron el incidente, y la escena se difundió rápidamente en redes y medios. Medios como LatinUS y Vanguardia describieron a Vásquez como una ‘fichita’ con deudas alimentarias y antecedentes de violencia de género, mientras que Récord señaló su supuesta implicación en casos de corrupción dentro de la LMB.

Fox News señaló que la agresión provocó una pelea campal, y noticiasdebariloche.com.ar difundió el video de la batalla. La combinación de su historial y la crudeza del hecho intensificó la presión pública sobre la liga. NTN24 informó que la Liga Mexicana de Béisbol impuso un castigo fuerte al pelotero venezolano, destacando la gravedad de la agresión dentro del juego.

La sanción quedó confirmada y el caso permanece bajo la mirada de autoridades deportivas, mientras la liga aclara que no tolerará conductas violentas en el campo.

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Respuestas rápidas

¿Quién es Danry Vásquez?

Es un lanzador venezolano que jugó en la Liga Mexicana de Béisbol y estuvo involucrado en una agresión durante un juego el 3 de agosto de 2026.

¿Qué ocurrió durante el partido que desencadenó la polémica?

Después de ser eliminado, Vásquez recibió un puñetazo de sorpresa a un jugador de campo, lo que provocó una pelea campal en el campo.

¿Qué medida tomó la Liga Mexicana de Béisbol tras el incidente?

La liga impuso un castigo fuerte al jugador, según informó NTN24, y reiteró su postura de no tolerar conductas violentas.

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