Fuerte castigo a pelotero venezolano por brutal agresión a un rival en pleno juego

Tras ser eliminado en la jugada, recibió un puñetazo de sorpresa a un jugador de campo, lo que desencadenó una disputa violenta dentro del terreno. Testigos grabaron el incidente, y la escena se difundió rápidamente en redes y medios. Medios como LatinUS y Vanguardia describieron a Vásquez como una ‘fichita’ con deudas alimentarias y antecedentes de violencia de género, mientras que Récord señaló su supuesta implicación en casos de corrupción dentro de la LMB.

Fox News señaló que la agresión provocó una pelea campal, y noticiasdebariloche.com.ar difundió el video de la batalla. La combinación de su historial y la crudeza del hecho intensificó la presión pública sobre la liga. NTN24 informó que la Liga Mexicana de Béisbol impuso un castigo fuerte al pelotero venezolano, destacando la gravedad de la agresión dentro del juego.

La sanción quedó confirmada y el caso permanece bajo la mirada de autoridades deportivas, mientras la liga aclara que no tolerará conductas violentas en el campo.