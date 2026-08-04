El "Súper Niño" podría convertirse en la próxima gran prueba para Venezuela

La cobertura actual registra que el calor extremo en Venezuela se extenderá al menos hasta el mes de octubre. De acuerdo con los reportes de Inameh, se prevé un aumento sostenido de las temperaturas en los próximos meses como consecuencia directa del fenómeno de El Niño. Diversos especialistas señalan el impacto potencial de este evento climático.

Según el experto Valdemar Andrade, un episodio muy fuerte de El Niño puede afectar de manera negativa los acueductos, los sistemas de riego y los sistemas hidroeléctricos del país. En la misma línea, Pereira advierte que este 'Súper Niño' afectará los recursos hídricos de la nación. Los medios de comunicación que siguen de cerca esta situación detallan que la prolongación del calor y sus repercusiones en el suministro de agua y energía representan un desafío crítico.

La evolución del fenómeno climático determinará las medidas y la magnitud de las afectaciones en la infraestructura hídrica y eléctrica nacional en el corto plazo.