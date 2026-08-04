El "Súper Niño" podría convertirse en la próxima gran prueba para Venezuela
El fenómeno del 'Súper Niño' se perfila como la próxima gran prueba para Venezuela debido al fuerte incremento de las temperaturas.
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El resumen
La cobertura actual registra que el calor extremo en Venezuela se extenderá al menos hasta el mes de octubre. De acuerdo con los reportes de Inameh, se prevé un aumento sostenido de las temperaturas en los próximos meses como consecuencia directa del fenómeno de El Niño. Diversos especialistas señalan el impacto potencial de este evento climático.
Según el experto Valdemar Andrade, un episodio muy fuerte de El Niño puede afectar de manera negativa los acueductos, los sistemas de riego y los sistemas hidroeléctricos del país. En la misma línea, Pereira advierte que este 'Súper Niño' afectará los recursos hídricos de la nación. Los medios de comunicación que siguen de cerca esta situación detallan que la prolongación del calor y sus repercusiones en el suministro de agua y energía representan un desafío crítico.
La evolución del fenómeno climático determinará las medidas y la magnitud de las afectaciones en la infraestructura hídrica y eléctrica nacional en el corto plazo.
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Cobertura (11)
- Inameh prevé aumento de temperaturas y menos lluvias en Venezuela tras llegada de El Niño Notiprensa Digital · hace 22 h
- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que intensidad de El Niño en el último trimestre de 2026 batirá todos los récords Contrapunto.com · hace 22 h
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- El calor en Venezuela se extenderá hasta octubre Crónica Uno · hace 22 h
- Inameh aumento de temperaturas por El Niño en los próximos meses Globovisión · hace 22 h
- Un Niño muy fuerte puede afectar acueductos, riego y sistemas hidroeléctricos, señala experto Valdemar Andrade Contrapunto.com · hace 22 h
- Pereira: El «Súper Niño» afectará los recursos hídricos de Venezuela televen.com · hace 22 h
- El "Súper Niño" podría convertirse en la próxima gran prueba para Venezuela LaPatilla.com · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Hasta cuándo se extenderá el calor en Venezuela según los reportes?
La cobertura indica que el calor se extenderá hasta el mes de octubre.
¿Qué sectores podrían verse afectados por el 'Súper Niño'?
Los reportes señalan posibles afectaciones en los acueductos, los sistemas de riego, los sistemas hidroeléctricos y los recursos hídricos en general.
¿Qué institución ha advertido sobre el aumento de temperaturas?
Inameh ha informado sobre el aumento de temperaturas debido a la presencia de El Niño en los próximos meses.
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