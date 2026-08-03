Gausman rumbo a Cachorros por medio de canje con Azulejos

Los Cachorros de Chicago adquirieron al lanzador derecho Kevin Gausman en un intercambio con los Azulejos de Toronto, según confirman los reportes de diversos medios como The Morning Call, Hartford Courant, Chicago Tribune, San Antonio Express-News, Reading Eagle y MLB.com. El movimiento se da mientras la cobertura señala que Gausman consiguió recientemente una victoria en el triunfo de los Azulejos por 5-1 sobre los Cardenales, encuentro en el cual Springer impulsó dos carreras.

La información disponible hasta el momento no detalla los términos completos del canje ni los jugadores que pasarían a formar parte de los Azulejos de Toronto a cambio del lanzador derecho.