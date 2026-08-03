Gausman rumbo a Cachorros por medio de canje con Azulejos
El lanzador derecho Kevin Gausman deja a los Azulejos de Toronto para unirse a los Cachorros mediante un canje.
Cobertura (8)
- Cachorros adquieren al derecho Kevin Gausman en canje con los Azulejos de Toronto Greenwich Time · hace 12 h
- Cachorros adquieren a Kevin Gausman en canje con los Azulejos, dice fuente de AP The Morning Call · hace 12 h
- Cachorros adquieren al derecho Kevin Gausman en canje con los Azulejos de Toronto Hartford Courant · hace 12 h
- Cachorros adquieren a Kevin Gausman en canje con los Azulejos, dice fuente de AP Chicago Tribune · hace 16 h
- Gausman logra victoria y Springer impulsa 2 en triunfo de Azulejos por 5-1 sobre Cardenales Midland Daily News · hace 16 h
- Cachorros adquieren al derecho Kevin Gausman en canje con los Azulejos de Toronto San Antonio Express-News · hace 16 h
- Cachorros adquieren al derecho Kevin Gausman en canje con los Azulejos de Toronto Reading Eagle · hace 16 h
- Gausman rumbo a Cachorros por medio de canje con Azulejos MLB.com · hace 16 h
El resumen
Los Cachorros de Chicago adquirieron al lanzador derecho Kevin Gausman en un intercambio con los Azulejos de Toronto, según confirman los reportes de diversos medios como The Morning Call, Hartford Courant, Chicago Tribune, San Antonio Express-News, Reading Eagle y MLB.com. El movimiento se da mientras la cobertura señala que Gausman consiguió recientemente una victoria en el triunfo de los Azulejos por 5-1 sobre los Cardenales, encuentro en el cual Springer impulsó dos carreras.
La información disponible hasta el momento no detalla los términos completos del canje ni los jugadores que pasarían a formar parte de los Azulejos de Toronto a cambio del lanzador derecho.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 7 h.
Respuestas rápidas
¿Qué equipo adquirió a Kevin Gausman?
Los Cachorros de Chicago adquirieron al lanzador derecho Kevin Gausman.
¿Cuál era el equipo anterior de Kevin Gausman según los reportes?
Gausman formaba parte de los Azulejos de Toronto.
¿Qué otros detalles se mencionan sobre los Azulejos?
La cobertura registra una victoria previa de los Azulejos por 5-1 sobre los Cardenales, donde Gausman obtuvo el triunfo y Springer impulsó dos carreras.
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