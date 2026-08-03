Tim Payne, quien se hizo viral durante el Mundial 2026, debutó oficialmente como jugador del Olimpia de Paraguay marcando un golazo que le dio la vuelta al mundo. Medios como Yahoo, Infobae, Reading Eagle y Diez.HN han cubierto este acontecimiento deportivo, calificándolo como un cuento de hadas para el futbolista neocelandés.

Tras el partido, las declaraciones recogidas por VS Sports señalaron que el equipo mantiene la calma ante los resultados recientes, indicando que ni eran un desastre antes ni deben volverse locos ahora. La cobertura destaca la transición de Payne desde su notoriedad internacional en la Copa del Mundo hasta su estreno goleador en el fútbol paraguayo.

Los aficionados y seguidores del Olimpia siguen de cerca el rendimiento del jugador tras este impacto inicial en su debut, a la espera de cómo se integrará en los próximos encuentros del torneo.