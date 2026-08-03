Tim Payne se hizo viral durante el Mundial 2026 y debuta con gol en el Olimpia
El mundialista neocelandés Tim Payne debuta con un golazo en el Olimpia de Paraguay.
El resumen
Tim Payne, quien se hizo viral durante el Mundial 2026, debutó oficialmente como jugador del Olimpia de Paraguay marcando un golazo que le dio la vuelta al mundo. Medios como Yahoo, Infobae, Reading Eagle y Diez.HN han cubierto este acontecimiento deportivo, calificándolo como un cuento de hadas para el futbolista neocelandés.
Tras el partido, las declaraciones recogidas por VS Sports señalaron que el equipo mantiene la calma ante los resultados recientes, indicando que ni eran un desastre antes ni deben volverse locos ahora. La cobertura destaca la transición de Payne desde su notoriedad internacional en la Copa del Mundo hasta su estreno goleador en el fútbol paraguayo.
Los aficionados y seguidores del Olimpia siguen de cerca el rendimiento del jugador tras este impacto inicial en su debut, a la espera de cómo se integrará en los próximos encuentros del torneo.
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Cobertura (15)
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Respuestas rápidas
¿En qué equipo debuta Tim Payne?
Tim Payne es un jugador neocelandés que se hizo viral durante el Mundial 2026 y que ahora debuta con el Olimpia de Paraguay.
¿Cómo fue recibido su debut en los medios?
La cobertura de medios como Infobae y Yahoo destacó su estreno goleador calificándolo como un cuento de hadas y señalando que su gol dio la vuelta al mundo.
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