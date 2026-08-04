Catean Car Wash utilizado para secuestrar migrantes
Autoridades aseguran un autolavado en Ciudad Juárez utilizado como casa de seguridad para el secuestro de migrantes.
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El resumen
Según la cobertura de medios como El Sol de México, AR Noticias y diario.mx, el lugar funcionaba como casa de seguridad para mantener cautivas a personas migrantes. Durante las acciones policiales también se reportó una camioneta calcinada y la intervención de corporaciones de seguridad como la SSPE y la Fiscalía local.
La intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía se llevó a cabo en sectores identificados como La Montada y Ampliación Fronteriza. Los reportes señalan que las autoridades mantuvieron hermetismo sobre los detalles específicos del operativo mientras se aseguraban las instalaciones del autolavado.
La cobertura periodística no detalla por el momento el número exacto de personas migrantes rescatadas ni el total de detenidos. Los siguientes informes dependerán de los comunicados oficiales que emitan las corporaciones de seguridad e investigación sobre la situación jurídica del establecimiento cateado.
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Cobertura (6)
- Camioneta queda calcinada por incendio radiza.com.mx · hace 21 h
- Asegura SSPE autolavado tras operativo en La Montada El Sol de México · hace 21 h
- #Juarez | Usaban Car Wash como casa de seguridad; Fiscalía revienta el lugar AR Noticias · hace 21 h
- Catean establecimiento de lavado de autos en Ampliación Fronteriza Puente Libre · hace 21 h
- Catea SSPE carwash en la colonia La Montada; mantienen hermetismo sobre el operativo Norte de Ciudad Juárez · hace 21 h
- Catean Car Wash utilizado para secuestrar migrantes diario.mx · hace 21 h
Respuestas rápidas
¿Qué lugar fue asegurado por las autoridades?
Un establecimiento de lavado de autos (car wash) en Ciudad Juárez.
¿Para qué era utilizado el establecimiento?
La cobertura indica que era utilizado como casa de seguridad para secuestrar migrantes.
¿Qué corporaciones participaron en los hechos?
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía.
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