Catean Car Wash utilizado para secuestrar migrantes

Según la cobertura de medios como El Sol de México, AR Noticias y diario.mx, el lugar funcionaba como casa de seguridad para mantener cautivas a personas migrantes. Durante las acciones policiales también se reportó una camioneta calcinada y la intervención de corporaciones de seguridad como la SSPE y la Fiscalía local.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía se llevó a cabo en sectores identificados como La Montada y Ampliación Fronteriza. Los reportes señalan que las autoridades mantuvieron hermetismo sobre los detalles específicos del operativo mientras se aseguraban las instalaciones del autolavado.

La cobertura periodística no detalla por el momento el número exacto de personas migrantes rescatadas ni el total de detenidos. Los siguientes informes dependerán de los comunicados oficiales que emitan las corporaciones de seguridad e investigación sobre la situación jurídica del establecimiento cateado.