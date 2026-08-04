¿Cuánto tiempo podrá Irán utilizar el foso de Ormuz como arma?

La información inicial provino de Novedades de Campeche, señalando que el FMI calculó un periodo de hasta tres meses para la estabilización del petróleo una vez reabierto el estrecho. Posteriormente, medios como Expansión, La Razón, el Real Instituto Elcano e Infobae incorporaron análisis sobre la dependencia de rutas marítimas y el cuestionamiento a la libertad de navegación, planteando cómo liberarse del paso y la duración de su uso como armamento por parte de Irán.

La cobertura refleja enfoques diversos sobre el impacto geopolítico y económico, sin que los reportes disponibles detallen fechas adicionales sobre la evolución del conflicto o medidas concretas adoptadas por los actores estatales.